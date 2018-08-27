У нефти и нефтепродуктов продолжился оптимизм цен

Цены нефти и нефтепродуктов (в отличие от цен на газ, который показали отрицательную динамику) в последний день ушедшей недели заметно прибавили. Так цены нефти в пятницу выросли на процент и более. А всего по итогам недели цены нефти показали рост на 4-5 процентов. Важным фоном для роста цен остаются ожидание введения санкций против Ирана. Ряд стран и компаний, не дожидаясь наступления срока ввода американских санкций, начинают постепенно сворачивать свои взаимоотношения с Ираном. В результате уже получены неофициальные оперативные данные о снижении добычи в стране, что оказывает бычье воздействие на цены нефти.

Вышедшие в пятницу данные Baker Hughes по буровой активности на 3 августа на этот раз оказались разнородными. С одной стороны было зафиксировано снижение числа активных буровых в США. При одновременном росте числа буровых в Канаде. Как видим из графиков, недельное снижение числа буровых в США не меняет общей картины — там продолжается консолидация числа активных буровых на довольно высоких уровнях. В Канаде картина иная. Там сильные сезонные колебания повторяют привычную годовую картину. Однако в текущем году графики числа активных буровых проходят выше, чем в предыдущие годы. Вышедшие последние данные Baker Hughes скорей нужно признать нейтральными, и они не дали заметного вклада в динамику цен.

Зато весомый вклад в этот рост дало ослабление доллара, которое проходило на фоне мощных турбулентностей в США. Индекс доллара продолжил эстафету снижения еще в начале прошедшей недели. А затем некоторое укрепление в четверг сменилось новой волной ослабления в пятницу. В итоге доллар за неделю похудел на процент. Произошедшее ослабление оказало влияние на все номинированные в долларах активы. Так, довольно отчетливо к концу недели подорожало золото, и дернулась вверх евро в паре с долларом. (Росту цен золота способствовали известия об активном наращивании покупок золота со стороны России и Китая). Но нас в первую очередь радовали своим ростом цены нефти.

Энтузиазм был и на других направлениях. Фондовые индексы США завершили торги в пятницу ростом после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на саммите в Джексон-Холе. Он в своей речи выразил уверенность в сильном росте экономики США и подтвердил планы ФРС по дальнейшему повышению процентной ставки, по крайней мере, до уровня, который не замедляет экономический рост. При этом он отметил, что не видит рисков слишком резкого скачка инфляции и перегрева экономики страны. Его выступление представляло для инвесторов особый интерес на фоне заявлений президента США Дональда Трампа , который выражал несогласие с решением ФРС о повышении процентной ставки. Кроме того, президент США отмечал, что «недоволен» главой американского регулятора.

А еще были темы торговой войны США и Китая, которая способна вносить свой вклад в динамику цен нефти. Здесь замешиваются и угрозы снижения потребления и темы экспортных пошлин на энергоносители и ряд других моментов. Тема санкций против России тоже многогранна по возможностям воздействия на цены, ибо на длительном горизонте разворачивание санкций против ТЭК России способно не только тормозить реализацию отдельных проектов, но также может дать заметный негативный вклад в динамику добычи и поставок энергоносителей на мировой рынок.

Наступающая неделя будет не столь насыщенной важнейшими событиями как предыдущая. Однако и от нее можно ждать новых важных поворотов, которые могут привести к заметным колебаниям цен нефти. Среди таких показателей могут быть как текущие плановые данные (напомним, что как обычно важная порция данных о запасах и добыче нефти в США выйдет 29 августа), а могут возникнуть с неожиданных направлений, например, со стороны «планируемого» резкого обострения обстановки в Сирии и вокруг нее.

А вот внутренние нефтепродукты получили простой сигнал к дальнейшему повышению. С 1 января 2019 года цены на бензин и дизельное топливо в России повысятся на 3,7 тыс. и 2,7 тыс. руб., до 8,258 тыс. руб. и 11,892 тыс. руб. за тонну соответственно. Скачка цен правительство постарается избежать. Но тушкой или по частям цены нефтепродуктов в ближайшие месяцы грозятся новым повышением.