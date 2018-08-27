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Имущество краснодарской сети «Титан» выставят на торги 60 млн рублей
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Имущество краснодарской сети «Титан» выставят на торги 60 млн рублей 

Деловая газета. Юг 29 минут назад
Фото: Деловая газета.Юг
Арбитражный управляющий ООО «Торгово-коммерческая производственная фирма „Титан“ выставит на торги недвижимое имущество компании. Сформирован один лот начальной стоимостью 60 млн рублей.
В состав лота вошли земельные участки для эксплуатации производственной базы, трансформаторная подстанция, нежилые здания, хозяйственные постройки, часть железнодорожного пути. Дату проведения торгов пока не объявили, сообщает РБК Краснодар.
ООО ТКПФ „Титан“ зарегистрировано в 1995 году. Уставный капитал компании составляет 20 млн рублей. ООО „Титан“ владело одноименной сетью супермаркетов в Краснодаре, которая работала в городе с 2006 по 2015 годы. В августе 2015 года основатель компании Александр Петренко объявил о закрытии магазинов „Титан“ в столице Кубани. С марта 2016 года компания находится в стадии ликвидации.
В сентябре 2017 года часть имущества ООО ТКПФ „Титан“ приобрел крымский ретейлер „Пуд“. В ноябре 2017 года стало известно, что новым владельцем сети стали структуры АО „Фирма „Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева“.
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