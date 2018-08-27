Рубль снижается на открытии торгов к доллару и евро

На открытии торгов российский рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи Курс доллара повысился на 23 копейки — до 67,34 рубля. Курс евро вырос на 17 копеек и составил 78,13 рубля.