Ещё
Рубль снижается к доллару и евро
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
25.08
$
67.7911
–0.7348
€
78.4072
–0.8430
ММВБ
27.08 10:00
$
67.2825
–0.1025
€
78.0950
–0.0625
Forex
27.08 10:00
$
67.4550
+0.0920
€
78.2111
+0.0810
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.21
$
67.59
€
78.21
€
78.30
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
€
76.10
Индексы и котировки
Brent
75.70
+0.01
Золото
1205.30
+0.00
РТС
1064.46
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1608
+0.0197
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08
Рубль снижается на открытии торгов к доллару и евро
RT на русском
30 минут назад
Комментарии
Фото:
РИА Новости
На открытии торгов российский рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара повысился на 23 копейки — до 67,34 рубля.
Курс евро вырос на 17 копеек и составил 78,13 рубля.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Die Welt: Россия нащупала стратегию избавления от долларового диктата
Цена нефти Brent превысила $76 за баррель
Курс доллара превысил 69 рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен
257
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару
962
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году
8
Рублю предсказали черный понедельник
484
Россия решила напугать США рублем
39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика
Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика
Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение