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Эксперт объяснил, почему финансовые власти прекратили скупку валюты на рынке
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Эксперт объяснил, почему финансовые власти прекратили скупку валюты на рынке 

Свободная пресса 21 минуту назад
Президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич прокомментировал новость о том, что 23 августа Банк России прекратил скупку валюты на внутреннем рынке для Министерства финансов как минимум до конца сентября.
Эксперт не исключает даже варианта злонамеренного ослабления курса рубля, чтобы усилить эффект от санкций. По его мнению, такая политика финансовых властей выглядит ошибкой или преднамеренными действиями, совпавшими по срокам с объявлением американских санкций.
«В Минфине прекрасно знали, что к 22 августа готовится информационная атака. Это само по себе достаточно для понижения курса рубля. Изъятие же больших объемов валюты вкупе с объявлением о санкциях вызвало ажиотаж и повышение спроса», — сказал эксперт в интервью «СП».
По его словам, трудно сказать, чем объясняются такие странные и нелогичные действия, тем более что до этого финансовые власти приостанавливали валютные интервенции, понимая, что не время ими заниматься.
«Может быть, это не ошибка, а специальная игра изнутри на ослабление рубля, чтобы усилить эффект от предстоящих санкций, создать ощущение, что стоит только американцам щелкнуть пальцами, и нашей валюте конец. Я считаю, что острой потребности в скупке валюты не было, поэтому в этой ситуации нужно тщательно разобраться», — отметил Бунич.
Читайте подробнее в материале «СП» «Минфин предал рубль».
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