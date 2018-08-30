Рынок акций Тайваня закрылся падением, Taiwan Weighted снизился на 0,05%

Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов, цементной промышленности и цементной промышленности.

На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted упал на 0,05%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции Union Insurance Co Ltd (TW:2816), которые подорожали на 1,80 п. (9,94%), закрывшись на отметке в 19,90. Котировки Choice Development Inc (TW:9929) выросли на 1,15 п. (9,83%), завершив торги на уровне 12,85. Бумаги Jean Co Ltd (TW:2442) выросли в цене на 1,15 п. (9,70%), закрывшись на отметке 13,00.

Лидерами падения стали акции Asia Cement Corp (TW:1102), цена которых упала на 2,25 п. (5,09%), завершив сессию на отметке 41,95. Акции Gourmet Master Co Ltd (TW:2723) поднялись на 11,00 п. (4,54%), закрывшись на уровне 231,50, а Leadtek Research Inc (TW:2465) снизились в цене на 0,70 п. (4,19%) и завершили торги на отметке 16,00.

На Тайваньской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (412) превысило количество закрывшихся в плюсе (353), а котировки 148 акций практически не изменились.

Котировки акций Choice Development Inc (TW:9929) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 9,83%, 1,15 п., и завершили торги на отметке 12,85. Котировки акций Jean Co Ltd (TW:2442) выросли до максимума, поднявшись на 9,70%, 1,15 п., и завершили торги на отметке 13,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 0,32%, или 0,22, достигнув отметки $69,73 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,27%, или 0,21, до $77,67 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,31%, или 3,70, до отметки $1.207,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD снизилась на 0,03% до 30,686, а котировки TWD/CNY повысились на 0,09%, достигнув отметки 0,2232.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,08% до 94,54.