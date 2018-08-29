Рынок акций Тайваня закрылся ростом, Taiwan Weighted прибавил 1,00%

Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов полупроводниковой промышленности, производства электронных комплектующих и электроники.

На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted поднялся на 1,00%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции Biostar Microtech International Corp (TW:2399), которые подорожали на 1,30 п. (9,92%), закрывшись на отметке в 14,40. Котировки Genesis Photonics Inc (TW:3383) выросли на 0,25 п. (9,65%), завершив торги на уровне 2,84. Бумаги Darfon Electronics Corp (TW:8163) выросли в цене на 4,90 п. (9,12%), закрывшись на отметке 58,60.

Лидерами падения стали акции Tsang Yow Industrial Co Ltd (TW:1568), цена которых упала на 1,40 п. (5,96%), завершив сессию на отметке 22,10. Акции Kaulin Mfg (TW:1531) поднялись на 0,80 п. (4,15%), закрывшись на уровне 18,50, а Sun Race Sturmey-Archer Inc (TW:1526) снизились в цене на 1,40 п. (3,97%) и завершили торги на отметке 33,85.

На Тайваньской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (438) превысило количество закрывшихся в минусе (331), а котировки 148 акций практически не изменились.

Котировки акций Tsang Yow Industrial Co Ltd (TW:1568) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 5,96%, 1,40 п., и завершили торги на отметке 22,10.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,18%, или 0,12, достигнув отметки $68,41 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,30%, или 0,23, до $76,06 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,54%, или 6,60, до отметки $1.207,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD выросла на 0,07% до 30,718, а котировки TWD/CNY повысились на 0,09%, достигнув отметки 0,2219.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,15% до 94,77.