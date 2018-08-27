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Московская биржа открылась ростом
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Московская биржа открылась ростом 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Индекс Мосбиржи утром в понедельник вырос на 0,54% — до 2292,08 пункта, индекс РТС поднялся на 0,73% и составил 1072,23 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
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