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На предстоящей неделе тон будет задавать рынок Турции
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На предстоящей неделе тон будет задавать рынок Турции 

Прайм 1 час назад
Последняя неделя августа, как и большая часть обычно спокойного месяца на финансовых рынках, вряд ли станет легкой прогулкой для активов из развивающихся стран. Тон, безусловно, будет задавать рынок Турции, который возвращается сегодня после религиозного праздника и уже сталкивается с новой волной давления на курс лиры (USD/TRY +2.6% на утренних торгах). Новости из Китая должны отойти на второй план, учитывая безрезультатные торговые переговоры с США, а также успешные действия Народного Банка Китая в обуздании обесценения юаня.
В пятницу китайский регулятор объявил о введении антициклической надбавки для коррекции фиксинга юаня. Подобная надбавка существовала в качестве дополнительного модельного параметра в период с мая 2017 по январь 2018 гг. и сыграла роль интервенционного вмешательства: в этот период волатильность валютного курса была взята под контроль, и был сформирован тренд на укрепление валюты.
В условиях набирающего обороты торгового конфликта между США и Китаем введение надбавки призвано сгладить негативные настроения. Однако, как и годом ранее, пока лишь виден четкий сигнал от китайских монетарных властей о том, что курс юаня выше отметки 7.0 против доллара США крайне нежелателен. Улучшение перспектив юаня может улучшить внешний фон для валют развивающихся стран, так как ослабление китайской валюты, хоть и не на первом месте, но все же беспокоило рынки.
На финансовых площадках развитых стран, наиболее интересный релиз на неделе — статистика по потребительской активности в США за июль (публикация в четверг, 30 августа). Идея того, что мировая экономическая нестабильность будет плавно находить отражение в статистике из США, набирает популярность — на протяжении 3к’18 инвесторы будут искать признаки слабости в данных по доходам, расходам, а также изменению запасов.
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