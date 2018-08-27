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МИД ФРГ призвал Европу «восстать» против санкционной политики США в отношении РФ
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МИД ФРГ призвал Европу «восстать» против санкционной политики США в отношении РФ 

Говорит Москва 1 час назад
«Вашингтон заставляет нас формулировать европейские ответы в связи с санкционной политикой. Это касается Европы и Германии. Если США вдруг несогласованно и неспецифично вводят санкции против России, Китая, Турции, а в будущем, возможно, и против других важнейших торговых партнёров… мы должны на это реагировать», — сказал министр.
Санкции США против России по ЧП в Солсбери вступили в силу сегодня. В соответствии с ними прекращается любая американская помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года, кроме «срочной гуманитарной и в виде продуктов питания». Также Москве откажут в кредитах и другой финансовой поддержке.
Второй, более жёсткий пакет санкций США по инциденту в Солсбери, может быть введён в ноябре. В них содержится запрет кредитования российских юридических лиц, а также на экспорт и импорт товаров.
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