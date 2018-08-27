Ещё
В посольстве России заявили о новом приступе «санкционной лихорадки» у США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.44
78.15
78.42
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
76.01
+0.07 Золото
1206.64
+0.08 РТС
1080.65
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1636
+0.0225
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

В посольстве России заявили о новом приступе «санкционной лихорадки» у США 

ТВ Центр 6 минут назад
Фото: ТВ Центр
Представители посольства России в Соединенных Штатах прокомментировали введение Вашингтоном новых антироссийских санкций. Заявление дипломатического представительства цитирует ТАСС.
"Политэлиты словно не замечают, что каждый новый приступ американской санкционной «лихорадки» приближает США к точке невозврата в решении актуальных международных задач", — отметили в посольстве.
Там также подчеркнули бесперспективность и безрезультатность новых ограничительных мер, которые, по заявлению посольства, не отвечают интересам ни американского, ни российского народов.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает новые санкции со стороны Вашингтона как «часть целенаправленной политики по размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, в том числе в области запрещения химического оружия».
27 августа вступили в силу новые санкции США против России, связанные с отравлением в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ограничительные меры предусматривают запрет кредитования со стороны американских государственных структур, продажи оружия, а также экспорта товаров и технологий двойного назначения. Исключение составляют обеспечение безопасности пассажирской авиации и полеты в космос.
ТВ Центр: последние новости
Курс евро поднялся выше 78 рублей впервые с 13 августа Делегация КНР вылетела в Вашингтон на торговые переговоры с США МИД России заявил о сложностях для диалога с Вашингтоном из-за санкций
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен267
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару975
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник488
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение