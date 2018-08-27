В посольстве России заявили о новом приступе «санкционной лихорадки» у США

Представители посольства России в Соединенных Штатах прокомментировали введение Вашингтоном новых антироссийских санкций. Заявление дипломатического представительства цитирует ТАСС.

"Политэлиты словно не замечают, что каждый новый приступ американской санкционной «лихорадки» приближает США к точке невозврата в решении актуальных международных задач", — отметили в посольстве.

Там также подчеркнули бесперспективность и безрезультатность новых ограничительных мер, которые, по заявлению посольства, не отвечают интересам ни американского, ни российского народов.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает новые санкции со стороны Вашингтона как «часть целенаправленной политики по размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, в том числе в области запрещения химического оружия».

27 августа вступили в силу новые санкции США против России, связанные с отравлением в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ограничительные меры предусматривают запрет кредитования со стороны американских государственных структур, продажи оружия, а также экспорта товаров и технологий двойного назначения. Исключение составляют обеспечение безопасности пассажирской авиации и полеты в космос.