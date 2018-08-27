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События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 августа
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События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 августа 

Прайм 2 часа назад
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 27 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Прогноз
Великобритания — Августовский день отдыха — выходной на Лондонской фондовой бирже
11:00  Германия — Индекс деловых ожиданий
11:00  Германия — Оценка текущей ситуации
105,3  105,4  11:00  Германия — Индекс делового климата IFO  101,7  101,9  13:00  Франция — Общее число безработных
3,443 млн  Российские события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Факт.
М. Видео — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
Акрон — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
Уралклий — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
Аптечная сеть 36,6 — СД (о созыве ВОСА и цене акций допэмиссии)
ГМК Норильский никель — закрытие реестра акционеров к ВОСА (19.09.2018, в заочной форме, див-ды за 1П2018)
224,2 (1П2017) + 607,98 (фин) — див-д 2017
776,02 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 01.10.2018) — див-д 2018
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