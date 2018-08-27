Доллар и евро открыли биржевые торги ростом

Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов в понедельник, 27 августа, следует из данных Московской биржи

Американская валюта торговалась на максимуме на отметке 67,45 рубля (рост на 35 копеек к уровню закрытия пятничных торгов), курс евро — до 78,19 рубля (рост на 24 копейки). Позднее рубль несколько замедлил снижение.

По мнению ведущего аналитика компании «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, предстоящая неделя на российском рынке будет довольно активной благодаря корпоративным отчетам. Возможно, они позволят инвесторам отвлечься от внешних факторов — выборов в Конгресс США и вступления в силу 27 августа новых санкций против России, связанных с делом «Скрипалей», считает он.