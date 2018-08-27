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Норвежская Equinor начнет добычу нефти на шельфовом Johan Sverdrup в ноябре 2019 г
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Норвежская Equinor начнет добычу нефти на шельфовом Johan Sverdrup в ноябре 2019 г 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая группа Equinor (ранее Statoil) в ноябре 2019 года начнет добычу нефти в рамках первой фазы разработки месторождения Johan Sverdrup в Северном море, говорится в релизе группы.
"Мы завершили почти 80% первой фазы разработки, и приятно, что позитивный импульс и качественная работа, которые наблюдались на этапе строительства, сохраняются на этапе установки морских платформ. Следовательно, мы собираемся начать добычу на месторождении в ноябре следующего года", — приводятся в сообщении слова руководителя сектора по технологиям, проектированию и бурению (Technology, Project & Drilling) Маргарет Оврюм (Margareth Ovrum).
Компания также сообщила, что с февраля сократила общую предполагаемую сумму инвестиций в Sverdrup еще на 6 миллиардов норвежских крон (717 миллионов долларов). Начиная с 2015 года, компания уменьшила общие капвложения более чем на 80 миллиардов норвежских крон (9,5 миллиарда долларов). Сейчас Equinor оценивает расходы на первую фазу проекта в 86 миллиардов крон (10,2 миллиарда долларов), на вторую — в 41 миллиард крон (4,9 миллиарда долларов).
Кроме того, оценка ресурсной базы месторождения повышена с 2,1-3,1 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента до 2,2-3,2 миллиарда баррелей, говорится в сообщении.
Johan Sverdrup является крупнейшим проектом по разработке нефтяного месторождения на норвежском континентальном шельфе с 1980-х годов. В качестве оператора месторождения выступает Equinor, в проекте также принимают участие компании Lundin Norway, Petoro, Aker BP и Total.
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