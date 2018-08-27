Московская биржа: разовое отчисление резервов вызывает опасения

Рост комиссий на 17% г/г и 8% к/к до RUB 5.9 млрд выглядит позитивно. Вместе с тем очередное разовое отчисление в резервы вызывает опасения и может оказать давление на дивиденды.

Московская биржа представила результаты за 2К18 по МСФО, которые оказались хуже прогнозов из-за очередного разового отчисления в резервы в размере RUB 873 млн — Разовое отчисление в резервы представляет собой неденежное списание в рамках судебного разбирательства по иску конкурсного управляющего компании-участника рынка, допустившего дефолт по своим обязательствам, следует из пресс-релиза. Банк России поддержал позицию Московской биржи в разбирательстве. Таким образом есть вероятность высвобождения резервов в случае положительного решения по делу.

— Комиссионный доход вырос до RUB 5.9 млрд — рекордный уровень, рост в годовом сопоставлении отмечался во всех сегментах. Наиболее сильный рост зафиксирован на рынке акций (+34% г/г), за которым последовали деривативы (+27% г/г) и денежный рынок (+25% г/г). Менее существенный рост отмечался на рынке облигаций (+10% г/г) и валютном рынке (+8% г/г).

— Чистый процентный доход, как и ожидалось, продолжил снижаться и составил RUB 4.1 млрд (-13% г/г и —5% к/к) — на 2% лучше прогноза БКС, но на 3% хуже консенсус-оценок. В то же время с учетом потерь и прибыли от переоценки инвестпортфеля чистый процентный доход в целом не изменился в годовом сопоставлении.

— Операционные расходы увеличились на 9% г/г, но снизились на 1% к/к, до RUB 3.5 млрд, что соответствует прогнозу роста на 7-9% и оценкам БКС/консенсуса. Рост обусловлен по большей части административными расходами (+14% г/г) при увеличении расходов на персонал всего на 3% г/г.

Анализ: Результаты за 2К18 искажены очередным разовым отчислением в резервы. Чистая прибыль снизилась на 8% г/г, но выросла на 14% к/к до RUB 4.8 млрд, что на 4%/10% хуже оценок БКС и консенсуса. Рост комиссий на 17% г/г и 8% к/к до RUB 5.9 млрд выглядит позитивно. Вместе с тем очередное разовое отчисление в резервы вызывает опасения и может оказать давление на дивиденды.