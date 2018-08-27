Ещё
Чудеса маркетинга: американец заработал 100 млн долларов на губках в форме смайлов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.35
$
67.60
78.15
78.48
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
75.58
–0.03 Золото
1205.30
+0.00 РТС
1075.86
+0.34
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1610
+0.0199
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

Чудеса маркетинга: американец заработал 100 млн долларов на губках в форме смайлов 

BigPikcha.ru 1 час назад
Фото: BigPikcha.ru
Чтобы выделиться на рынке губок для посуды американец Аарон Крауз просто взял и превратил их в смайлы — и это сработало! Дружелюбные губки стали самыми популярными в США и отлично продаются даже по цене в 2 раза выше своих безликих конкурентов.
Губки для посуды под названием Scrub Daddy ворвались на американский рынок благодаря маркетингу и креативному подходу к упаковке.
Идея создания пришла Аарону Краузу, когда он чистил свой новый автомобиль и поцарапал его слишком жесткой губкой. В тот момент он подумал о том, что на рынке еще нет моющих губок, которые подходили бы абсолютно для всего, и поспешил занять эту нишу.
Бизнес стартовал в 2012 году, когда Краузу было 42 года. Если верить описанию, то помимо забавной формы губки Scrub Daddy отличаются тем, что не требуют больших физических усилий для отмывания грязи, не выскальзывают из рук, подходят для деликатной чистки, не накапливают неприятные запахи, легко чистятся и удаляют пригоревшую еду.
Чудеса функциональности губок
Что до формы губки, то смайлик обеспечивает дополнительную функциональность: во время мытья в «глаза» можно засунуть пальцы, а во «рту» можно чистить вилки, ложки и прочие небольшие предметы.
Сначала губки Крауза взяла себе небольшая сеть продуктовых магазинов — продажи были скромными. Но затем американец поучаствовал в шоу стартапов Shark Tank и заинтересовал инвестора, занимавшегося продажами через телемагазины. В итоге Крауз заключил сделку на 200 тысяч долларов в обмен на 20% доли компании для инвестора.
С момента открытия компании губку купили более 50 млн человек — и это несмотря на то, что она стоит 14 долларов (950 рублей), в то время как обычные губки стоят 4-6 долларов (260-400 рублей).
На сегодняшний день компания Крауза продала губок-смайликов на 100 млн долларов — это самый высокий доход среди всех участников шоу Shark Tank.
Сейчас в компании работает 50 человек и по заявлению того самого инвестора только за последние 3 года губки принесли 75 млн долларов.
BigPikcha.ru: последние новости
15 самых странных картин, проданных за бешеные деньги Американец отсудил у работодателя миллион долларов по договору, подписанному на салфетке во время корпоратива 7 фактов о кокаиновом короле Пабло Эcкобаре. На его деньги можно было прокормить весь мир
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен260
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару972
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник486
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение