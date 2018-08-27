Чудеса маркетинга: американец заработал 100 млн долларов на губках в форме смайлов

Чтобы выделиться на рынке губок для посуды американец Аарон Крауз просто взял и превратил их в смайлы — и это сработало! Дружелюбные губки стали самыми популярными в США и отлично продаются даже по цене в 2 раза выше своих безликих конкурентов.

Губки для посуды под названием Scrub Daddy ворвались на американский рынок благодаря маркетингу и креативному подходу к упаковке.

Идея создания пришла Аарону Краузу, когда он чистил свой новый автомобиль и поцарапал его слишком жесткой губкой. В тот момент он подумал о том, что на рынке еще нет моющих губок, которые подходили бы абсолютно для всего, и поспешил занять эту нишу.

Бизнес стартовал в 2012 году, когда Краузу было 42 года. Если верить описанию, то помимо забавной формы губки Scrub Daddy отличаются тем, что не требуют больших физических усилий для отмывания грязи, не выскальзывают из рук, подходят для деликатной чистки, не накапливают неприятные запахи, легко чистятся и удаляют пригоревшую еду.

Чудеса функциональности губок

Что до формы губки, то смайлик обеспечивает дополнительную функциональность: во время мытья в «глаза» можно засунуть пальцы, а во «рту» можно чистить вилки, ложки и прочие небольшие предметы.

Сначала губки Крауза взяла себе небольшая сеть продуктовых магазинов — продажи были скромными. Но затем американец поучаствовал в шоу стартапов Shark Tank и заинтересовал инвестора, занимавшегося продажами через телемагазины. В итоге Крауз заключил сделку на 200 тысяч долларов в обмен на 20% доли компании для инвестора.

С момента открытия компании губку купили более 50 млн человек — и это несмотря на то, что она стоит 14 долларов (950 рублей), в то время как обычные губки стоят 4-6 долларов (260-400 рублей).

На сегодняшний день компания Крауза продала губок-смайликов на 100 млн долларов — это самый высокий доход среди всех участников шоу Shark Tank.

Сейчас в компании работает 50 человек и по заявлению того самого инвестора только за последние 3 года губки принесли 75 млн долларов.