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Глава Американской торговой палаты: новые антироссийские санкции ударят по бизнесу американцев
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Глава Американской торговой палаты: новые антироссийские санкции ударят по бизнесу американцев 

360tv.ru 52 минуты назад
Введение новых санкций США в отношении России поставит американский бизнес в невыгодные условия. Предприниматели из Соединенных Штатов вынуждены будут отказаться от новых проектов и инвестиций. Такое заявление сделал глава Американской торговой палаты Алексис Родзянко. Об этом сообщил «Интерфакс».
Однако Родзянко верит, что деловое сотрудничество продолжится даже вопреки санкциям. Тем не менее темпы развития могут снизиться.
«Они (санкции) могут отложить или замедлить нормализацию отношений между двумя странами. Но деловое сотрудничество в любом случае развивается сейчас и продолжит развиваться в будущем. Мы, конечно, надеемся, что сотрудничество будет активнее, но может и замедлиться в силу каких-то межправительственных отношений», — заключил глава Американской торговой палаты.
Новые ограничительные меры Вашингтона в отношении Москвы вступили в силу 27 августа. США активизировали санкции, поскольку считают Россию виновной в применении химоружия.
Теперь наложен запрет на поставки в РФ продукции двойного назначения и продажи американского оружия госкомпаниям. Кроме того, будет прекращена любая помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года, «кроме срочной гуманитарной помощи».
Также США должна отказывать Москве в «кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке».
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