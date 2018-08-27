Ещё
Латвийские предприниматели купили Национальный банк штата Колорадо за 9 млн долларов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.58
78.15
78.45
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
75.58
–0.03 Золото
1205.30
+0.00 РТС
1075.86
+0.34
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1610
+0.0199
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

Латвийские предприниматели купили Национальный банк штата Колорадо за 9 млн долларов 

Банки.ру 1 час назад
Латвийские финтех-предприниматели купили Национальный банк штата Колорадо (CNB) за 8,97 млн долларов США, передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на The Banking Tech.
Отметим, банк, имеющий два филиала в Денвере и Палисейде, объявил о своем банкротстве в ноябре 2017 года.
Марк Москвин и Максим Ярошевский — совладельцы финтех-компании Transact Pro, оказывающей услуги по обработке интернет-платежей. Оба предпринимателя присоединятся к совету директоров Национального банка Колорадо. Президентом банка и руководителем останется Джон Спренгл.
Москвин и Ярошевский также внесли 2 млн долларов в CNB для укрепления капитала банка. Сделка была одобрена регулирующим органом — Управлением контролера денежного обращения — в июле 2018 года.
«Наши знания и опыт помогут внедрить новые инновационные банковские услуги, которые будет предлагать этот банк, и которые превратят его в современный банк 21-го века», — приводятся слова Москвина в пресс-релизе на сайте Transact Pro.
Банки.ру: последние новости
В «Сбербанк Онлайн» появился сервис частного инвестирования Фондовые торги в РФ открылись в плюсе Фондовые торги в РФ открылись в плюсе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен260
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару972
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник486
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение