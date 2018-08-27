Латвийские предприниматели купили Национальный банк штата Колорадо за 9 млн долларов

Латвийские финтех-предприниматели купили Национальный банк штата Колорадо (CNB) за 8,97 млн долларов США, передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на The Banking Tech.

Отметим, банк, имеющий два филиала в Денвере и Палисейде, объявил о своем банкротстве в ноябре 2017 года.

Марк Москвин и Максим Ярошевский — совладельцы финтех-компании Transact Pro, оказывающей услуги по обработке интернет-платежей. Оба предпринимателя присоединятся к совету директоров Национального банка Колорадо. Президентом банка и руководителем останется Джон Спренгл.

Москвин и Ярошевский также внесли 2 млн долларов в CNB для укрепления капитала банка. Сделка была одобрена регулирующим органом — Управлением контролера денежного обращения — в июле 2018 года.

«Наши знания и опыт помогут внедрить новые инновационные банковские услуги, которые будет предлагать этот банк, и которые превратят его в современный банк 21-го века», — приводятся слова Москвина в пресс-релизе на сайте Transact Pro.