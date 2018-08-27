Обстановка накаляется. Чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Власти США в среду, 22 августа, вводят новые санкции в отношении России из-за «дела Скрипалей». В Госдепартаменте убеждены, что Россия нарушила американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года.

Портал Москва 24 выяснил у экспертов, что ждать от нового раунда санкций.

"Первый пакет носит, скорее, символический характер, потому что большая часть этих санкций уже действует: запрет ограничений на продажу товаров двойного назначения еще Обама вводил, так что тут ничего особенно нового нет. Дойдет ли до второго этапа — тут нужно будет смотреть, там действительно заявляются меры, но они ставятся в зависимости от условий развития российско-американских отношений", — пояснил Рогулёв.

Эксперт отметил, что сами санкции являются результатом «перетягивания каната» между американскими ветвями власти.

"Сами санкции вводятся по инициативе Госдепа, они представляют собой контратаку по сравнению с теми санкциями, которые планирует Конгресс. А он их планирует обсуждать, как заявил лидер демократического большинства, уже после выборов. Законопроект о санкциях уже внесен, так что это идет перетягивание каната и перехватывание инициативы между исполнительной и законодательной властью — это внутреннее дело США", — отметил директор Фонда.

Он напомнил, что США за последние 8 лет уже более 50 раз объявляли о различных санкциях в отношении России. «К этому надо относиться как к некой данности», — считает эксперт.

Поиск альтернативы Главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов отмечает, что в краткосрочной перспективе санкции не сильно скажутся на экономической ситуации, чего нельзя сказать о долгосрочной перспективе.

"Это в краткосрочном плане, возможно, мало чувствительно, потому что у нас достаточно много запасов нефти, в данный момент и в течение 2-3 лет мы сможем на прежнем уровне добычи поддерживать, но в перспективе это важное ограничение, здесь нужно эту проблему решать", — сказал Миронов.

Доля принципиально новых технологий, по его словам, после введения санкций в нефтедобычи очень резко упала. «До санкции доля принципиально новых технологий каждый год в числе всех вводимых новых технологий в этой отрасли составляла 30%, к 2016 году упало до нуля, в 2017 году чуть выросло, но до докризисного уровня еще не дошло. Здесь затормозился прогресс», — подчеркнул эксперт.

"В долгосрочном плане это, конечно, скажется: у нас не будет новых технологий, нужно искать новых партнеров по разработке этих технологий либо самим разрабатывать. Что касается ограничений на электронику и продукции двойного назначения — это ожидалось. Как говорит Минпромторг , уже часть закрыли импортозамещением, что-то собираются закупать в тех странах, которые санкции не ввели", — рассказал собеседник портала Москва 24.

Весомый ответ По мнению руководителя Центра политэкономических исследований Василия Колташова, нельзя оставлять антироссийские санкции без ощутимого ответа американской стороне.

"Сами санкции не так страшны, как обстановка постоянного введения санкций без серьезных ответов с российской стороны. Они пока остаются политическими, дипломатическими, но не они не носят экономический характер, они не были болезненными для США. Поэтому сложилась такая обстановка: рынок ожидает, что мы получим новые пакеты санкций, и никаких ответов не предвидится. Ответ, подготовленный Госдумой — это карикатура на ответ", — считает Колташов.

По его словам, ослабление рубля произошло из-за ожидания новой волны санкций. «Это не затрагивает принципиально всей экономики, но ущерб нанесен, в первую очередь, экономике и домашнему хозяйству, торговле, общему настроению на рынке, потому что такое значительное ослабление рубля только на ожиданиях санкций показывает, насколько нервозной является обстановка», — отмечает эксперт.

Он отметил, что пока США не получат от России экономических контрсанкций, ущерб для российской стороны сохранится, поскольку у американцев сложится впечатление, что они ничем не ограничены в своих антироссийских мерах. Он привел в пример американские компании, занимающие доминирующее положение на рынке — от них, по его мнению, необходимо отказываться.

"Пока Microsoft будет сохранять свои привилегии на российском рынке, Boeing будет господствовать в наших внутренних перевозках, а мы будем свято чтить американскую интеллектуальную собственность и американские законы, мы за это будем платить падением рубля и общим депрессивным экономическим настроением", — заключил Колташов.

Евгения Маркова