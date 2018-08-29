Moody's оценило влияние американских санкций на российскую экономику. Чего ждать от рубля?

Новые антироссийские санкции США, вступившие в силу 27 августа, повлияют на экономику России незначительно, но более жесткие меры, которые могут ввести позднее в этом году, представляют риск. Об этом говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Moody’s, имеющегося в распоряжении РИА Новости

Очередные санкции Вашингтона в отношении Москвы были введены из-за так называемого дела Скрипалей. Новый пакет ограничительных мер следует ждать в октябре или после 6 ноября, когда в США пройдут промежуточные выборы в конгресс.

Между тем российская валюта на этих ожиданиях продолжает терять в весе. Сейчас за доллар дают около 67,5 рубля при ценах на нефть, превышающих 76 долларов за баррель. Однако, по мнению зампреда Внешэкономбанка Андрея Клепача , курс рубля должен скорректироваться, потому что цены на нефть высокие, а к концу года доллар будет стоить 65-66 рублей. Так что же ждать от рубля? Своими прогнозами с Business FM поделились аналитики.

Директор аналитического департамента «ЛОКО-Инвест» Кирилл Тремасов считает, что ситуация будет зависеть от ужесточения или, наоборот, смягчения санкционной политики:

«Сейчас сложно прогнозировать, как дальше будет развиваться санкционная история. Если законопроект принимается быстро, то это одна история, если же его принятие откладывается — другая. После выборов в Штатах вообще могут поменяться расклады. Соответственно, прогноз курса рубля на конец года тоже лишен всякого смысла. Если Клепач говорит о 65-66 рублях, значит, он верит, что санкции будут, эта тема будет довлеть над рынком. Рынки отыгрывали страхи, связанные с санкциями. Если эти страхи уйдут, то доллар может легко вернуться к 60-ти. Точно так же и рынок ОФЗ легко может отыграть 1-1,5% по доходности вниз. Прогноз зависит от гипотез по санкциям».

В наших руках сделать так, чтобы курс рубля был неизменным, говорит генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк» Станислав Машагин:

«Политические спекуляции и новостной фон, конечно, будут вызывать некоторое ослабление валюты, но, если Центробанк будет правильно ограничивать спекулянтов и стимулировать нормальную методичную работу, то Клепач абсолютно прав. В наших руках сделать так, чтобы курс был неизменным. Даже если смотреть, как наши экспортеры будут ритмично продавать валютную выручку, то у нас будет курс пониже. Как только санкции будут определены, как только мы поймем, что сверхъестественного не случилось, то курс пойдет на убыль. Угроза относительно госбанков и в особенности относительно всех российских банков в использовании валюты — это, конечно, самое неприятное из прогнозов. Я не думаю, что этот шаг будет предпринят. А если будет предпринят, то в любом случае будет иметь краткосрочный, негативный эффект, нивелируется, прежде всего, изменением платежного баланса по доллару. В конечном счете любые фундаментальные вещи уже известны. Да, противостояние будет продолжаться, никто не закладывается на то, что санкции будут отменяться».

Руководитель операций на валютном и денежном рынках «Металлинвестбанка» , президент ACI Russia Сергей Романчук считает наиболее опасным второй раунд антироссийских санкций:

«Санкции учтены в курсе. При такой нефти мы должны быть, конечно, где-то в районе 60 рублей за доллар, 65-66 рублей — это нечто среднее между фундаментально обоснованным курсом и тем риском, который дополнительно обесценивает рубль из-за санкций. Соответственно, минус от подсчета капитальных операций, выход иностранцев и российских держателей рубля из активов. Рубль мог бы и сильнее укрепиться, если бы опасения санкций были сняты, но пока этого не ожидается. Второй раунд санкций будет тяжелее, до конца не ясно, что примут. В зависимости от этого и будет рубль либо 65, либо 70. Существенно доллар выше 70-ти за рубль, наверное, не просматривается при любом варианте, потому что кратковременно курс может быть и выше, но затем, скорее всего, валютный рынок стабилизируется. У ЦБ достаточно резервов на любой сценарий для того, чтобы не допустить именно финансовой нестабильности».

Санкции от 27 августа запрещают любую помощь Москве, запрещены лицензии на предоставление госкомпаниям России оружия и продукции двойного назначения, а также предусматривают отказ в предоставлении кредитов.

Очередной пакет ограничений, ожидаемых осенью, предусматривает запрет на все транзакции крупнейших российских госбанков. Также предлагается ввести санкции против нового госдолга России, включая запрет на покупку гособлигаций.