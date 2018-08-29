Новые антироссийские санкции США, вступившие в силу 27 августа, повлияют на экономику России незначительно, но более жесткие меры, которые могут ввести позднее в этом году, представляют риск. Об этом говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Moody’s, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Очередные санкции Вашингтона в отношении Москвы были введены из-за так называемого дела Скрипалей. Новый пакет ограничительных мер следует ждать в октябре или после 6 ноября, когда в США пройдут промежуточные выборы в конгресс.
Между тем российская валюта на этих ожиданиях продолжает терять в весе. Сейчас за доллар дают около 67,5 рубля при ценах на нефть, превышающих 76 долларов за баррель. Однако, по мнению зампреда Внешэкономбанка Андрея Клепача, курс рубля должен скорректироваться, потому что цены на нефть высокие, а к концу года доллар будет стоить 65-66 рублей. Так что же ждать от рубля? Своими прогнозами с Business FM поделились аналитики.
Директор аналитического департамента «ЛОКО-Инвест» Кирилл Тремасов считает, что ситуация будет зависеть от ужесточения или, наоборот, смягчения санкционной политики:
«Сейчас сложно прогнозировать, как дальше будет развиваться санкционная история. Если законопроект принимается быстро, то это одна история, если же его принятие откладывается — другая. После выборов в Штатах вообще могут поменяться расклады. Соответственно, прогноз курса рубля на конец года тоже лишен всякого смысла. Если Клепач говорит о 65-66 рублях, значит, он верит, что санкции будут, эта тема будет довлеть над рынком. Рынки отыгрывали страхи, связанные с санкциями. Если эти страхи уйдут, то доллар может легко вернуться к 60-ти. Точно так же и рынок ОФЗ легко может отыграть 1-1,5% по доходности вниз. Прогноз зависит от гипотез по санкциям».
В наших руках сделать так, чтобы курс рубля был неизменным, говорит генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк» Станислав Машагин:
«Политические спекуляции и новостной фон, конечно, будут вызывать некоторое ослабление валюты, но, если Центробанк будет правильно ограничивать спекулянтов и стимулировать нормальную методичную работу, то Клепач абсолютно прав. В наших руках сделать так, чтобы курс был неизменным. Даже если смотреть, как наши экспортеры будут ритмично продавать валютную выручку, то у нас будет курс пониже. Как только санкции будут определены, как только мы поймем, что сверхъестественного не случилось, то курс пойдет на убыль. Угроза относительно госбанков и в особенности относительно всех российских банков в использовании валюты — это, конечно, самое неприятное из прогнозов. Я не думаю, что этот шаг будет предпринят. А если будет предпринят, то в любом случае будет иметь краткосрочный, негативный эффект, нивелируется, прежде всего, изменением платежного баланса по доллару. В конечном счете любые фундаментальные вещи уже известны. Да, противостояние будет продолжаться, никто не закладывается на то, что санкции будут отменяться».
Руководитель операций на валютном и денежном рынках «Металлинвестбанка», президент ACI Russia Сергей Романчук считает наиболее опасным второй раунд антироссийских санкций:
«Санкции учтены в курсе. При такой нефти мы должны быть, конечно, где-то в районе 60 рублей за доллар, 65-66 рублей — это нечто среднее между фундаментально обоснованным курсом и тем риском, который дополнительно обесценивает рубль из-за санкций. Соответственно, минус от подсчета капитальных операций, выход иностранцев и российских держателей рубля из активов. Рубль мог бы и сильнее укрепиться, если бы опасения санкций были сняты, но пока этого не ожидается. Второй раунд санкций будет тяжелее, до конца не ясно, что примут. В зависимости от этого и будет рубль либо 65, либо 70. Существенно доллар выше 70-ти за рубль, наверное, не просматривается при любом варианте, потому что кратковременно курс может быть и выше, но затем, скорее всего, валютный рынок стабилизируется. У ЦБ достаточно резервов на любой сценарий для того, чтобы не допустить именно финансовой нестабильности».
Санкции от 27 августа запрещают любую помощь Москве, запрещены лицензии на предоставление госкомпаниям России оружия и продукции двойного назначения, а также предусматривают отказ в предоставлении кредитов.
Очередной пакет ограничений, ожидаемых осенью, предусматривает запрет на все транзакции крупнейших российских госбанков. Также предлагается ввести санкции против нового госдолга России, включая запрет на покупку гособлигаций.