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Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи вырос на 0,88 процента
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Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи вырос на 0,88 процента 

ИА Синьхуа 1 час назад
Токио, 27 августа /Синьхуа/ — В понедельник к моменту закрытия торговой сессии индекс Никкэй Токийской фондовой биржи вырос на 0,88 проц.
По окончании торгов индекс Никкэй, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии, остановился на отметке в 22799,64 пункта, что на 197,87 пункта выше показателя предыдущего торгового дня.
Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в первом сегменте биржи /компании с большой капитализацией/, повысился на 19,75 пункта, или 1,16 проц, составив 1728,95 пункта. —0—
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