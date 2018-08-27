Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи вырос на 0,88 процента

Токио, 27 августа / Синьхуа / — В понедельник к моменту закрытия торговой сессии индекс Никкэй Токийской фондовой биржи вырос на 0,88 проц.

По окончании торгов индекс Никкэй, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии, остановился на отметке в 22799,64 пункта, что на 197,87 пункта выше показателя предыдущего торгового дня.

Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в первом сегменте биржи /компании с большой капитализацией/, повысился на 19,75 пункта, или 1,16 проц, составив 1728,95 пункта. —0—