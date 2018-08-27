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СМИ: Иран обсуждает с Россией и Китаем инвестиции в нефтепереработку на $1,5 млрд
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СМИ: Иран обсуждает с Россией и Китаем инвестиции в нефтепереработку на $1,5 млрд 

ТАСС 45 минут назад
Фото: Вести Экономика
ТАСС, 27 августа. Управляющий директор Тебризской нефтеперерабатывающей компании Голамреза Багери Дизадж заявил, что предприятие ведет переговоры с Россией и Китаем об инвестициях в размере $1,5 млрд Об этом сообщило издание Habarban.
"Мы ведем переговоры с китайскими и российскими компаниями об инвестициях на сумму $1,5 млрд, — сказал Дизадж. — Эти инвестиции могут быть направлены на улучшение качества и увеличение количества производимого предприятием продукта".
Тебризская нефтеперерабатывающая компания была основана в 1974 году и занимается переработкой сырой нефти, а также производством серы и водорода. Головной офис организации находится в городе Тебриз на северо-западе Ирана.
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