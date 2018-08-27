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СМИ: Иран пригласил компании из России и Китая в проект модернизации НПЗ «Табриз»
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СМИ: Иран пригласил компании из России и Китая в проект модернизации НПЗ «Табриз» 

Вести Экономика 39 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 27 августа — «Вести. Экономика». Представители иранского НПЗ «Табриз» ведут с российскими и китайскими компаниями переговоры об инвестициях в размере $1,5 млрд в обновление НПЗ, заявил управляющий директор НПЗ Голамреза Багери Дизаи.
Фото Iran Daily
Инвестиции могут пойти на улучшение качества и увеличение количества выпускаемой НПЗ продукции, отметил Дизаи, сообщает "Интерфакс". НПЗ «Табриз» занимает четвертое место по мощности (110 тыс. баррелей нефти в сутки) среди нефтеперерабатывающих заводов страны, доля НПЗ на иранском рынке составляет 7%.
Санкции США против Ирана могут замедлить выполнение ряда проектов, но «это не будет проблемой при надлежащем управлении и принятии необходимых мер по поставке оборудования к моменту принятия санкций», подчеркнул Дизаи.
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