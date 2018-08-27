Федеральный центр передает Татарстану акции судостроительного завода и ЗПКБ 

Татарстан получит 11,9 процентов акций Зеленодольского судостроительного завода им. Горького и 75% минус 1 акция Зеленодольского проектно-конструкторского бюро (ЗПКБ). Ранее акции находились в федеральной собственности. О решении в понедельник, 27 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на указ президента России. Ранее с инициативой о передаче акций выступил президент РТ Рустам Минниханов. Предполагается, что Татарстан будет располагать акциями в течение пяти лет. Затем решение могут пересмотреть только по согласованию с правительством России. Акции передаются на условиях сохранения основных видов деятельности предприятий. Кроме того, Татарстан берет на себя ответственность за модернизацию и развитие объектов. Если в цифрах, то в судостроительный завод необходимо вложить как минимум 300 миллионов рублей до 2030 года. А ЗПКБ потребует вложений в размере не менее 150 миллионов рублей.