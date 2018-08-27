Ifo: индекс настроений в деловых кругах Германии в августе превысил прогноз

Москва, 27 августа — «Вести. Экономика». Настроения в деловых кругах Германии улучшились в августе, поскольку перспективы собственного бизнеса представляются главам компаний более благоприятными.

Об этом свидетельствует опубликованный в понедельник отчет института Ifo.

Согласно представленным данным, индекс настроений в деловых кругах Германии в августе подскочил до 103,8 с 101,7 в июле. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal , прогнозировали повышение показателя до 101,9.

"Экономика Германии растет сильными темпами", — сказал Клеменс Фюст, президент института Ifo. По его словам, динамика экономики Германии и ослабление напряженности между США и Европой способствовали улучшению настроений.

В производственном секторе настроения улучшились после ухудшения в течение шести месяцев подряд, чему способствовали «безусловно более оптимистичные» ожидания, особенно в секторе производства автомобилей.

Компании сектора услуг также «демонстрировали более явный оптимизм», сообщили в Ifo. В ежемесячном опросе института участвуют около 9 000 компаний производственного сектора, сферы услуг, торгового, а также строительного секторов.

Более позитивные, чем ожидалось, показатели настроений были опубликованы после представления отчета исследовательской компании IHS Markit в четверг. Составной индекс менеджеров по закупкам (PMI) Германии в августе достиг самого высокого за 6 месяцев уровня в 55,7 пункта благодаря оживлению активности в сфере услуг.

Как известно, значение индекса выше 50 пунктов указывают на рост активности в секторе.