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Акцизы на топливо повысят с 2019 года. Что может сдержать цены?
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Акцизы на топливо повысят с 2019 года. Что может сдержать цены? 

BFM.RU 31 минуту назад
Фото: BFM.RU
Акцизы на топливо повысят с начала 2019 года: на бензин — на 3,7 тысячи рублей за тонну, на дизельное топливо — на 2,7 тысячи рублей, как это планировалось еще в июле текущего года. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, при этом стоимость топлива для потребителей не вырастет. «Будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло», — цитирует его «Интерфакс».
Какие меры примет правительство и сможет ли это удержать розничные цены на топливо? Комментирует президент Российского топливного союза, глава Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша:
Евгений Аркуша президент Российского топливного союза, глава Московской топливной ассоциации «У правительства есть, по сути дела, два механизма, которые могут препятствовать росту, в первую очередь, оптовых цен. Потому что розничные цены всегда идут вслед за оптовыми, собственно, Дмитрий Николаевич об этом сказал. Крайний случай — это применение механизма повышения абсолютных пошлин. Такой закон принят, который наделяет правительство правом в случае необходимости повышать экспортные пошлины на нефть, на нефтепродукты. Это очень неприятный механизм, он, конечно, препятствует повышению паритета, но и приведет к большим проблемам в нефтепереработке. Второй механизм, который заложен на сегодняшний день в налоговом маневре — так называемый демпфер, отрицательный акциз, обратный акциз, возвратный акциз. По сути дела, это субсидирование нефтепереработки за счет бюджета, в том случае, если наблюдается сильный рост внутренних цен. Для того, чтобы их снизить, какие-то будут субсидии в нефтепереработке. Но мы до сих пор не понимаем, как это будет действовать».
На сегодня экспортная альтернатива на 10 тысяч рублей за тонну дороже, чем цена внутреннего рынка. Это создает условия, чтобы нефтяные компании пытались всячески получать эту дополнительную прибыль и направлять потоки на экспорт.
Таким образом, на внутреннем рынке образуется либо дефицит, либо цена стремится к тому, чтобы уравновеситься с экспортной альтернативой. Все тенденции к росту цен на топливо налицо, считает президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
— Что у нас происходит? Первое — у нас происходит повышение НДС на два процентных пункта. Это, безусловно, фактор роста. Второе: акциз почти 4 тысячи рублей на литр — как это не может быть фактором роста, ведь это голые затраты? Далее: снижаются экспортные пошлины, это опять же делает экспортную альтернативу еще более привлекательной. В экспортной альтернативе нет ни акциза, ни НДС. Соответственно, все условия для того, чтобы цена росла, созданы. Что касается бензирующего инструмента, акцизов отрицательных и прочее, этот инструмент, на мой взгляд, в лучшем случае как-то компенсирует убытки НПЗ, и то не всех, а только системообразующих, наиболее крупных, принадлежащих нефтяным компаниям. В условиях того, что заводы у нас работают тоже на грани рентабельности, что компенсация дойдет до рынка. Весь продукт уже купили, а компенсацию получили только через месяц. Если из-под палки, если все механизмы будут задействованы, какое-то время рост цены регуляторам сдерживать удастся, но долго это не продержится.
— Почему в России цены на бензин регулируются вручную?
— Потому что если цену отпустить, то если она будет рыночной, то она уже сегодня будет рублей на пять минимум выше, учитывая аппетиты наших налоговых органов.
На фоне резкого роста оптовых и розничных цен на топливо в конце мая на совещании у Козака было решено с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизтопливо на 3 тысяч и 2 тысячи рублей за тонну соответственно, а также не повышать ставки с 1 июля, как предполагалось ранее. Это позволило стабилизировать ситуацию на топливном рынке: оптовые цены перестали расти, а на заправках даже начали немного снижаться.
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