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ВТБ: большинство полисов НСЖ родители оформляют на детей до 10 лет
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ВТБ: большинство полисов НСЖ родители оформляют на детей до 10 лет 

АиФ Владимир 40 минут назад
Фото: 711.ru
В преддверии Дня знаний компания ВТБ Страхование жизни провела исследование полисов накопительного страхования жизни (НСЖ) для детей.
За период с января по июль этого года большую часть «детских» полисов (69%) клиенты оформили на детей до 10 лет, на возраст от 10 до 15 лет пришлось 26% заключенных договоров, старше 15 лет — 5%.
Продукты ВТБ Страхование жизни, ориентированные на детей, представлены программами «Уверенный старт» и «На вырост», доля продаж которых составляет 33% и 67% соответственно.
Полисы позволяют сформировать стартовый капитал для детей и внуков. По окончании программы ребенок гарантированно получит всю сумму накоплений, а также начисленный на нее инвестиционный доход. Программа также предусматривает страховую составляющую: уже после первого взноса клиент получает оперативную финансовую помощь при наступлении ситуаций, связанных с жизнью и здоровьем застрахованного.
Максим Пушкарев, генеральный директор ВТБ Страхование жизни, прокомментировал: «Любой родитель стремится обеспечить своего ребенка фундаментом — это хорошее образование, жилье или первоначальный взнос на ипотеку. Все это требует значительных финансовых затрат. Копить на эти цели целесообразно заранее — и чем раньше, тем лучше. Именно поэтому большая часть договоров открывается на детей в младшем возрасте».
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