ВТБ Страхование: спрос на программы страхования детей вырос в 2,3 раза

Наибольшее количество полисов реализовано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Иркутске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Хабаровске и Казани.

В линейке продуктов для детей представлено несколько программ: «Могу все +», «Детский врач», а также «Ваш личный доктор», в рамках которого могут быть застрахованы как взрослые, так и дети.

Наибольшей популярностью среди клиентов ВТБ Страхование пользуется полис «Могу все +», который предусматривает финансовую помощь семье ребенка в случае его травмы, а также на организацию лечения и денежную компенсацию в случае обнаружения у застрахованного онкологического заболевания. Более 70% таких программ приобретается для детей в возрасте до 10 лет.