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ВТБ Страхование: спрос на программы страхования детей вырос в 2,3 раза
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ВТБ Страхование: спрос на программы страхования детей вырос в 2,3 раза 

АиФ Казань 12 минут назад
Фото: АиФ Казань
Наибольшее количество полисов реализовано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Иркутске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Хабаровске и Казани.
В линейке продуктов для детей представлено несколько программ: «Могу все +», «Детский врач», а также «Ваш личный доктор», в рамках которого могут быть застрахованы как взрослые, так и дети.
Наибольшей популярностью среди клиентов ВТБ Страхование пользуется полис «Могу все +», который предусматривает финансовую помощь семье ребенка в случае его травмы, а также на организацию лечения и денежную компенсацию в случае обнаружения у застрахованного онкологического заболевания. Более 70% таких программ приобретается для детей в возрасте до 10 лет.
Олег Меркулов, первый заместитель генерального директора ВТБ Страхование, прокомментировал: «Страховые программы для детей пользуются высоким спросом среди наших клиентов. Полисы обеспечивают ребенка качественной и своевременной медицинской помощью и защищают семейный бюджет от незапланированных крупных расходов».
АиФ Казань: последние новости
Около 255 млрд руб. потратят в Татарстане на реализацию госпрограмм за год Как оформить в собственность частный дом после 1 марта 2018 года? Получить новые купюры в 200 и 2000 рублей можно в банкоматах ВТБ Казани
Комментарии  Ещё 5 источников 
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