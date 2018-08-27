На рынках началась игра в отскок

Российский рынок пресытился страшилками и на фоне восстановления нефтяных цен и 24 августа предпринял попытки к отскоку наверх. Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,87% и 1,96% соответственно и 27 августа есть возможность ожидать продолжения восходящей динамики на отечественном рынке.

Самыми интересными для игры в отскок сейчас являются бумаги банков, в частности акции Сбербанка , которые ранее обновили свои локальные минимумы. Обороты по ним были максимальными, появились расхождения в виде конвергенций к предыдущим минимумам, а индикатор ADX уже забрался в область выше 45 пунктов. Зону 40-60 пунктов принято считать зоной фиксации позиций текущего направления, так как после образования «пузыря» на данном индикаторе всегда наступает период его сдувания, отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко