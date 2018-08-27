На рынках началась игра в отскок 

Российский рынок пресытился страшилками и на фоне восстановления нефтяных цен и 24 августа предпринял попытки к отскоку наверх. Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,87% и 1,96% соответственно и 27 августа есть возможность ожидать продолжения восходящей динамики на отечественном рынке.
Самыми интересными для игры в отскок сейчас являются бумаги банков, в частности акции Сбербанка, которые ранее обновили свои локальные минимумы. Обороты по ним были максимальными, появились расхождения в виде конвергенций к предыдущим минимумам, а индикатор ADX уже забрался в область выше 45 пунктов. Зону 40-60 пунктов принято считать зоной фиксации позиций текущего направления, так как после образования «пузыря» на данном индикаторе всегда наступает период его сдувания, отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.
Банковский сектор также чувствительно реагирует и на нефтяные котировки, а технический комитет ОПЕК и её союзников обсудит в Вене соблюдение соглашения по ограничению добычи. Прорыв котировок нефти марки Brent выше уровня $75 за баррель повышает шансы на возврат котировок в район $78,8–79 за баррель.