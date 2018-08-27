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Денежный рынок: небольшое снижение ставок
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Денежный рынок: небольшое снижение ставок 

Прайм 15 минут назад
Большинство кривых денежного рынка завершило пятницу небольшим снижением. Средняя часть кривой NDF сместилась вниз на 7 бп (6-месячная ставка — до 6,31%, 9-месячная — до 6,48%), в других сегментах снижение составило около 3 бп. Аналогичная картина наблюдалась и в ближней части кривой кросс-валютных свопов. Отдельные ставки процентных свопов опустились на 2–3 бп. В то же время 3-месячная ставка MosPrime осталась на прежнем уровне (7,61%). Ставки межбанковского репо под залог ОФЗ снизились на 10–20 бп, медианное значение составило около 6,75%. Единственным исключением стал однодневный валютный своп: его средневзвешенное значение по итогам сессии выросло на 34 бп, до 5,83%. RUONIA в четверг опустилась на 23 бп, до 6,73%, в результате чего однодневный базис поднялся на 47 бп, до —124 бп.
Сегодня в России начинается очередной налоговый период. Сегодня компании перечисляют в бюджет НДС и НДПИ, а завтра — налог на прибыль. Это наверняка окажет некоторое давление на ставки овернайт, однако, учитывая аккумулированные банками свободные резервы (230 млрд руб.) и возможность быстро подкорректировать объем ликвидности через депозитный аукцион с ЦБ, давление, скорее всего, не будет ни продолжительным, ни слишком сильным. Кроме того, сегодня Федеральное казначейство проведет аукцион репо с лимитом 400 млрд руб., за счет чего банки также смогут компенсировать часть связанного с налогами оттока.
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