Индексный провайдер FTSE объявил результаты сентябрьского полугодового пересмотра 

Все изменения вступят в силу после закрытия торгов 21 сентября.
В сегменте российских бумаг самое значительное изменение представляет собой переключение с PHOR LI на PHOR RX. На наш взгляд, это может привести к оттоку 50 млн долл. из ГДР и притоку 47 млн долл. в локальные акции, что окажет давление на спред между ними (в настоящий момент составляет 7%). Помимо этого MTLR и MTLRp были перенесены из индекса All-World в индекс Small Cap. ETF Vanguard в настоящее время являются держателями MTL US на сумму 9 млн долл. и MTLR RX на сумму 4 млн долл. Они могут сохранить свои доли и в дальнейшем, поскольку компании, входящие в состав индексов Small Cap, по-прежнему подходят для инвестирования фонда. У нас нет данных о вложениях в привилегированные акции. Бумаги НМТП также были исключены, но ETF не являются их держателями. Отток из LSRG LI в результате исключения, по нашим оценкам, может составить 22 млн долл. Стоит напомнить, что FTSE уже объявил о том, что после закрытия торгов в понедельник MFON RX будет исключен из индекса. Отток может составить порядка 40 млн долл., преимущественно из MFON LI.