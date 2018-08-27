Биржи АТР закрылись ростом, отыгрывая пятничный позитив с Уолл-стрит

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника ростом, отыгрывая пятничный позитив на биржах США после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла , свидетельствуют данные торгов.

На закрытии торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,89% — до 2780,9 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,49%, до 1496,71 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 2,17% — до 28271,27 пункта, корейский KOSPI — на 0,27%, до 2299,3 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,88% — до 22799,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,35%, до 6268,9 пункта.

Американские торговые площадки в пятницу закрылись в плюсе после выступления Пауэлла на международном банковском симпозиуме в Джексон-Хоуле. Пауэлл отметил, что не видит угрозы слишком резкого скачка инфляции и перегрева экономики США. Он подтвердил планы по плавному повышению процентной ставки ФРС, которая сейчас находится на уровне 1,75-2% годовых.