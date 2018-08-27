Ещё
Биржи АТР закрылись ростом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.58
78.15
78.45
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
75.58
–0.03 Золото
1205.30
+0.00 РТС
1075.86
+0.34
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1610
+0.0199
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

Биржи АТР закрылись ростом, отыгрывая пятничный позитив с Уолл-стрит 

Прайм 52 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника ростом, отыгрывая пятничный позитив на биржах США после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,89% — до 2780,9 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,49%, до 1496,71 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 2,17% — до 28271,27 пункта, корейский KOSPI — на 0,27%, до 2299,3 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,88% — до 22799,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,35%, до 6268,9 пункта.
Американские торговые площадки в пятницу закрылись в плюсе после выступления Пауэлла на международном банковском симпозиуме в Джексон-Хоуле. Пауэлл отметил, что не видит угрозы слишком резкого скачка инфляции и перегрева экономики США. Он подтвердил планы по плавному повышению процентной ставки ФРС, которая сейчас находится на уровне 1,75-2% годовых.
"Глава ФРС подтвердил, что рост ставок будет постепенным, и тем самым дал зеленый свет продолжающемуся падению курса доллара и удорожанию акций", — прокомментировали эксперты ANZ агентству Рейтер.
Прайм: последние новости
Высокий суд Лондона вновь разморозил активы братьев Ананьевых События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 августа Биржи АТР растут вслед за рынками США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен259
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару972
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник486
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение