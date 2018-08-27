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ВЭБ поддержит поставки российской сельхозтехники в Монголию
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ВЭБ поддержит поставки российской сельхозтехники в Монголию 

Rambler News Service 52 минуты назад
Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует вторую часть сделки по поставке на монгольский рынок сельскохозяйственной техники российского производства в рамках соответствующей программы, сообщил банк.
В экспортном проекте участвуют российские поставщики сельхозтехники, среди которых компании «Комбайновый завод „Ростсельмаш“, „Клевер“, „Воронежсельмаш“, „ТД „Велес““.
Ранее в 2017 году банк реализовал первую часть сделки на общую сумму в $10 млн  »В 2017 году была реализована первая часть сделки на общую сумму 10 млн долларов США, в результате которой Внешэкономбанком были поддержаны 8 российских компаний — экспортеров сельхозтехники», — говорится в сообщении.
В настоящее время ВЭБ и банк развития Монголии прорабатывают возможность увеличения лимитов финансирования поставок российской сельскохозяйственной техники в 2018-2019 годах, а также совместную реализацию других перспективных проектов, уточнил российский банк.
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