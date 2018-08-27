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Невеста заставила гостей скинуться на шикарную свадьбу и отменила ее
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Невеста заставила гостей скинуться на шикарную свадьбу и отменила ее 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Lenta.ru
Невеста из Канады отменила свадьбу из-за отказа гостей скинуться по 1,5 тысячи долларов (около 100 тысяч рублей). Об этом сообщило издание The Mirror.
Канадка по имени Сьюзен несколько лет планировала свадьбу мечты и мечтала побыть «Кардашьян хотя бы один день», о чем написала на своем Facebook. Ради этого она и ее молодой человек долго откладывали деньги и собрали 15 тысяч долларов (около миллиона рублей). Однако эта сумма показалась девушке недостаточной для организации торжества, и она решила потратить на него 60 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей). Чтобы окупить церемонию, она попросила всех приглашенных вручить ей 1,5 тысячи долларов в качестве подарка.
Большинство гостей отказались выполнить ее просьбу, и Сьюзен объявила об отмене торжества за четыре дня. Также она заявила, что она рассталась с женихом, который называл ее планы безумными и предлагал провести скромную церемонию и разругалась со всеми подругами, которые просили ее придерживаться бюджета и хотели вернуть деньги назад. Сьюзен отказалась, объяснив, что это компенсация за ее страдания.
Ближайшие два месяца девушка планирует провести, путешествуя по Южной Африке, «изучая свою душу и избавляясь от токсичной энергии моих друзей и семьи, которым, я думала, я могу доверять». Она удалила свою страницу в социальной сети, чтобы не общаться с «предавшими ее людьми».
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