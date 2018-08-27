«Газпром нефть» запустила вторую линию газового завода на месторождении Бадра в Ираке

Компания «Газпром нефть Бадра», дочерняя компания «Газпром нефти» , ввела в промышленную эксплуатацию вторую линию установки комплексной подготовки газа (УКПГ) мощностью 800 млн кубометров в год на месторождении Бадра в Ираке, говорится в сообщении «Газпром нефти».

Как отмечает компания, запуск новой технологической линии УКПГ является заключительным этапом создания газовой инфраструктуры месторождения Бадра.

Ранее, в декабре 2017 года, в рамках данного проекта в эксплуатацию была введена первая очередь газового завода полного цикла. Общая мощность установки по переработке газа составляет 1,6 млрд кубометров в год.

Сухой товарный газ, подготовленный на месторождении Бадра, транспортируется по 100-км трубопроводу на электростанцию Аз-Зубайдия, которая снабжает электроэнергией несколько провинций Ирака, в том числе столицу государства — Багдад. Кроме того, газ используется для собственных нужд проекта Бадра в качестве топлива для газотурбинной электростанции. Пять ее агрегатов в сумме способны производить 123,5 МВт электроэнергии, которая поступает на комплексы подготовки нефти и газа, буровые станки и добывающие скважины. Из получаемой широкой фракции углеводородов УКПГ проекта Бадра производит сжиженный углеводородный газ, поставляемый иракской государственной компании Gas Filling Company. Завод включает в себя также установки для производства серы и ее грануляции.

Месторождение Бадра находится в провинции Васит на востоке Ирака. Геологические запасы Бадры оцениваются в 3 млрд баррелей нефти. Проект разработки рассчитан на 20 лет с возможным продлением на пять лет. Контракт с правительством Ирака подписан в январе 2010 года консорциумом в составе «Газпром нефти» (в статусе оператора), Kogas (Корея), Petronas (Малайзия), ТРАО (Турция). Доля участия «Газпром нефти» в проекте составляет 30%, Kogas — 22,5%, Petronas — 15%, ТРАО — 7,5%. Доля иракского правительства, которое представлено иракской Геологоразведочной компанией (Oil Exploration Company, OEC), — 25%.