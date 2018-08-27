А. Воробьев: Рост экономики Подмосковья в 2018 г. составил 3,9%

Темпы экономического развития Московской области в текущем году составили 3,9%. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе предпринимательского форума «Территория бизнеса — 2018».

«Отвечая на вопрос: «Доволен ли я ростом экономики?» — Мы в этом году растем на 3,9%, а в прошлом году был 3,6% экономический рост. Это неплохая цифра», — сказал А. Воробьев.

По его словам, в будущем Московской области необходимо стремиться к более высоким показателям экономического роста.

«Задача держать темп и ни в коем случае не упасть ниже 4%. Стремиться давать более высокий результат», — пояснил губернатор.