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А. Воробьев: Рост экономики Подмосковья в 2018 г. составил 3,9%
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А. Воробьев: Рост экономики Подмосковья в 2018 г. составил 3,9% 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Фото: РИАМО
Темпы экономического развития Московской области в текущем году составили 3,9%. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе предпринимательского форума «Территория бизнеса — 2018».
«Отвечая на вопрос: «Доволен ли я ростом экономики?» — Мы в этом году растем на 3,9%, а в прошлом году был 3,6% экономический рост. Это неплохая цифра», — сказал А. Воробьев.
По его словам, в будущем Московской области необходимо стремиться к более высоким показателям экономического роста.
«Задача держать темп и ни в коем случае не упасть ниже 4%. Стремиться давать более высокий результат», — пояснил губернатор.
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