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Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 0,06%
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Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 0,06% 

Investing.com Россия 17 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов электроэнергетики, химической промышленности и компаний химической и нефтедобывающей промышленности.
На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 поднялся на 0,06%, достигнув месячного максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции JGC Corp. (T:1963), которые подорожали на 67,0 п. (3,18%), закрывшись на отметке в 2.172,0. Котировки Nippon Yusen K. K (T:9101) выросли на 63,0 п. (3,11%), завершив торги на уровне 2.088,0. Бумаги Pioneer Corp. (T:6773) выросли в цене на 4,0 п. (3,10%), закрывшись на отметке 133,0.
Лидерами падения стали акции Toho Co., Ltd. (T:9602), цена которых упала на 115,0 п. (3,26%), завершив сессию на отметке 3.415,0. Акции Maruha Nichiro Corp (T:1333) поднялись на 100,0 п. (2,59%), закрывшись на уровне 3.755,0, а Taiyo Yuden Co., Ltd. (T:6976) снизились в цене на 85,0 п. (2,55%) и завершили торги на отметке 3.245,0.
На Токийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1736) превысило количество закрывшихся в минусе (1629), а котировки 237 акций практически не изменились.
Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, вырос на 2,41% до отметки 14.90.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 0,15%, или 0,10, достигнув отметки $68,97 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,44%, или 0,34, до $76,84 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,27%, или 3,30, до отметки $1.219,30 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY выросла на 0,04% до 111,11, а котировки EUR/JPY повысились на 0,15%, достигнув отметки 129,90.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,06% до 94,61.
Investing.com Россия: последние новости
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