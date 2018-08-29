Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 0,18%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов судостроительства, каучуковой промышленности и автомобилестроения.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 поднялся на 0,18%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Mitsui O. S. K. Lines, Ltd. (T:9104), которые подорожали на 125,5 п. (4,29%), закрывшись на отметке в 3.052,5. Котировки Concordia Financial Group Ltd (T:7186) выросли на 20,0 п. (3,76%), завершив торги на уровне 552,0. Бумаги Fukuoka Financial Group, Inc. (T:8354) выросли в цене на 21,0 п. (3,46%), закрывшись на отметке 628,0.

Лидерами падения стали акции Aeon Co., Ltd. (T:8267), цена которых упала на 78,0 п. (3,20%), завершив сессию на отметке 2.359,0. Акции Takashimaya Co., Ltd. (T:8233) поднялись на 55,0 п. (2,91%), закрывшись на уровне 1.837,0, а Daiwa House Industry Co., Ltd. (T:1925) снизились в цене на 83,0 п. (2,35%) и завершили торги на отметке 3.446,0.

На Токийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2337) превысило количество закрывшихся в минусе (1075), а котировки 185 акций практически не изменились.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, упал на 1,41% до отметки 14.69.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,04%, или 0,03, достигнув отметки $68,50 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,08%, или 0,06, до $76,23 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,41%, или 5,00, до отметки $1.209,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY существенно не изменилась 0,00% до 111,19, а котировки EUR/JPY упали на 0,19%, достигнув отметки 129,79.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,12% до 94,74.