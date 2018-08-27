Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 0,88%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов целлюлозно-бумажной промышленности, услуг и коммуникаций.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 подорожал на 0,88%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Taiyo Yuden Co., Ltd. (T:6976), которые подорожали на 235,0 п. (7,59%), закрывшись на отметке в 3.330,0. Котировки Tokai Carbon Co., Ltd. (T:5301) выросли на 75,0 п. (3,91%), завершив торги на уровне 1.991,0. Бумаги Showa Denko K. K. (T:4004) выросли в цене на 200,0 п. (3,90%), закрывшись на отметке 5.330,0.

Лидерами падения стали акции Pacific Metals Co., Ltd. (T:5541), цена которых упала на 85,0 п. (2,27%), завершив сессию на отметке 3.655,0. Акции Daiichi Sankyo Co., Ltd. (T:4568) поднялись на 99,0 п. (2,25%), закрывшись на уровне 4.308,0, а Familymart Ltd (T:8028) снизились в цене на 190,0 п. (1,89%) и завершили торги на отметке 9.870,0.

На Токийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2833) превысило количество закрывшихся в минусе (617), а котировки 189 акций практически не изменились.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, упал на 2,28% до отметки 14.55.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,44%, или 0,30, достигнув отметки $68,42 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,21%, или 0,16, до $75,97 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,25%, или 3,00, до отметки $1.210,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY снизилась на 0,07% до 111,19, а котировки EUR/JPY упали на 0,12%, достигнув отметки 129,16.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,03% до 95,11.