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Новогодний сюрприз для криптоманов: $10 000 за биткоин
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Новогодний сюрприз для криптоманов: $10 000 за биткоин 

Прайм 35 минут назад
Фото: Прайм
В воскресенье, 26 августа, торги по биткоину завершились незначительным снижением. В районе $6800 покупатели встретили отпор в виде зоны фибо 76,4 — 85,4%. Пришлось отступать к $6557, чтобы взять новый разгон.
Большую часть потерь они отыграли в ходе европейской сессии. Курс восстановился до $6745 после чего рынок перешел в боковое движение. На Bitfinex за один биткоин дают $6708.
Чтобы привлечь новых покупателей, им нужно сегодня закрепиться выше $6820. Чем быстрее они достигнут $7 тыс., тем выше поднимается цена к 5-6 сентября.
Я писал, что ралли по биткоину и альткоинам ожидаю в конце сентября. Текущий рост — это своего рода закладка для будущего ралли. Если все пройдёт гладко, без сюрпризов, то перед новым годом есть вероятность увидеть стоимость биткоина по $10 тыс.
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