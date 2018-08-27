United Continental перенесет листинг с NYSE на NASDAQ

МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Корпорация United Continental Holdings Inc., куда входит авиакомпания United Airlines, перенесет листинг своих акций с Нью-Йоркской фондовой биржи на биржу Nasdaq Global Select Market, сообщает Dow Jones.

Ожидается, что акции United Continental начнут обращаться на Nasdaq с 7 сентября с текущим тикером UAL.

Финансовый директор Джерри Ладерман отметил, что это «наиболее эффективная альтернатива с точки зрения расходов». По его словам, компания «работает над достижением целевых показателей затрат».

В пятницу акции United Continental завершили торги с повышением на 0,5% до 85,14 доллара. С начала 2018 года они набрали 26%.