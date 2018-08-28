Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в I полугодии выросла в 1,6 раза 

Москва, 28 августа — «Вести. Экономика». Группа «РусГидро» в I полугодии 2018 г. увеличила чистую прибыль по МСФО на 64,5% до 36,69 млрд руб., сообщила группа.
Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль группы — 38,43 млрд руб., что выше первого полугодия 2017 г. на 19%.
"В целом, финансовые результаты группы «РусГидро» отразили сильные операционные результаты на фоне повышенного притока воды в водохранилища на Волге и Каме и роста выработки электроэнергии дальневосточных тепловых станций в результате роста потребления", — отмечается в сообщении группы.
Разница между отчетным и скорректированным показателями чистой прибыли объясняется признанием прочего операционного дохода вследствие изменения справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых через прибыль или убыток (акции ПАО «Интер РАО ЕЭС»); признанием убытка от обесценения дебиторской задолженности, изменения справедливой стоимости беспоставочного форварда на акции и экономического обесценения основных средств. Общая выручка группы (с учетом государственных субсидий) составила 200,88 млрд руб. и превысила прошлогодний показатель на 7%. Основными факторами, повлиявшими на рост выручки, стали увеличение реализации электроэнергии по субгруппе "РАО ЭС Востока", рост реализации электроэнергии ПАО «РусГидро» на фоне высоких показателей выработки электроэнергии ГЭС, увеличение объемов реализации мощности, теплоэнергии и горячей воды на Дальнем Востоке.
Активы группы по состоянию на 30 июня 2018 г. увеличились на 3,2% до 1,061 трлн руб. за счет роста стоимости основных средств и дебиторской задолженности. Обязательства группы увеличились на 2% до 339,22 млрд руб. Долгосрочные обязательства увеличились на 29,60 млрд руб., краткосрочные — уменьшились на 23,07 млрд руб. Изменения в структуре обязательств группы обусловлены размещением в феврале 2018 г. трехлетних рублевых еврооблигаций объемом 20 млрд руб. и погашением долгосрочного кредита от ПАО «Сбербанк» на общую сумму 10,61 млрд руб. в марте 2018 г.
"РусГидро" объединяет более 90 объектов возобновляемой энергетики, в том числе 9 станций Волжско-Камского каскада общей установленной мощностью более 10 273 МВт, первенца большой гидроэнергетики на Дальнем Востоке Зейскую ГЭС (1 330 МВт), Бурейскую ГЭС (2 010 МВт), Новосибирскую ГЭС (480 МВт) и несколько десятков гидростанций на Северном Кавказе. Также в состав «РусГидро» входят геотермальные станции на Камчатке, единственная в России Кислогубская приливная электростанция и высокоманевренные мощности Загорской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в Московской области, используемые для выравнивания суточной неравномерности графика электрической нагрузки в ОЭС Центра. В группу «РусГидро» входит ЗАО «Международная энергетическая корпорация», владеющая Севан-Разданским каскадом ГЭС в Республике Армения — 7 станций совокупной установленной мощностью 561 МВт.