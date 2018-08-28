Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в I полугодии выросла в 1,6 раза

Москва, 28 августа — «Вести. Экономика». Группа «РусГидро» в I полугодии 2018 г. увеличила чистую прибыль по МСФО на 64,5% до 36,69 млрд руб., сообщила группа.

Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль группы — 38,43 млрд руб., что выше первого полугодия 2017 г. на 19%.

"В целом, финансовые результаты группы «РусГидро» отразили сильные операционные результаты на фоне повышенного притока воды в водохранилища на Волге и Каме и роста выработки электроэнергии дальневосточных тепловых станций в результате роста потребления", — отмечается в сообщении группы.

Разница между отчетным и скорректированным показателями чистой прибыли объясняется признанием прочего операционного дохода вследствие изменения справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых через прибыль или убыток (акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» ); признанием убытка от обесценения дебиторской задолженности, изменения справедливой стоимости беспоставочного форварда на акции и экономического обесценения основных средств. Общая выручка группы (с учетом государственных субсидий) составила 200,88 млрд руб. и превысила прошлогодний показатель на 7%. Основными факторами, повлиявшими на рост выручки, стали увеличение реализации электроэнергии по субгруппе "РАО ЭС Востока" , рост реализации электроэнергии ПАО «РусГидро» на фоне высоких показателей выработки электроэнергии ГЭС, увеличение объемов реализации мощности, теплоэнергии и горячей воды на Дальнем Востоке.

Активы группы по состоянию на 30 июня 2018 г. увеличились на 3,2% до 1,061 трлн руб. за счет роста стоимости основных средств и дебиторской задолженности. Обязательства группы увеличились на 2% до 339,22 млрд руб. Долгосрочные обязательства увеличились на 29,60 млрд руб., краткосрочные — уменьшились на 23,07 млрд руб. Изменения в структуре обязательств группы обусловлены размещением в феврале 2018 г. трехлетних рублевых еврооблигаций объемом 20 млрд руб. и погашением долгосрочного кредита от ПАО «Сбербанк» на общую сумму 10,61 млрд руб. в марте 2018 г.

"РусГидро" объединяет более 90 объектов возобновляемой энергетики, в том числе 9 станций Волжско-Камского каскада общей установленной мощностью более 10 273 МВт, первенца большой гидроэнергетики на Дальнем Востоке Зейскую ГЭС (1 330 МВт), Бурейскую ГЭС (2 010 МВт), Новосибирскую ГЭС (480 МВт) и несколько десятков гидростанций на Северном Кавказе. Также в состав «РусГидро» входят геотермальные станции на Камчатке, единственная в России Кислогубская приливная электростанция и высокоманевренные мощности Загорской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в Московской области, используемые для выравнивания суточной неравномерности графика электрической нагрузки в ОЭС Центра. В группу «РусГидро» входит ЗАО «Международная энергетическая корпорация», владеющая Севан-Разданским каскадом ГЭС в Республике Армения — 7 станций совокупной установленной мощностью 561 МВт.