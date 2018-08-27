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Прогноз результатов «Русгидро» за I полугодие: скорректированная чистая прибыль упала на 37% г/г
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Прогноз результатов «Русгидро» за I полугодие: скорректированная чистая прибыль упала на 37% г/г 

Прайм 26 минут назад
Фото: Прайм
Результаты будут опубликованы во вторник, 28 августа, после 14:00 МСК, конференц-звонок назначен на 16:00 МСК.
Уже были опубликованы операционные данные за 1П18: выработка выросла на 6% г/г, отпуск тепла — на 5,4%.
Мы ожидаем умеренного роста выручки к/к благодаря сильным операционным результатам. На финансовые результаты будет сильно влиять также рост субсидий, которые РусГидро стала получать с июля 2017 года для выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке.
Мы ожидаем, что на отчетность на 1П18 будет довлеть разовые статьи, такие как обесценение дебиторской задолженности и основных средств. Кроме того, переоценка форварда должна негативно отразиться на чистой прибыли. Мы ожидаем спада скорректированной (на субсидии) чистой прибыли на 37% г/г. и умеренно негативной реакции рынка, поскольку инвесторы будут пристально смотреть на этот показатель (компания платит дивиденды из чистой прибыли).
На конференц-звонке мы ожидаем услышать комментарии менеджмента насчет Тайшетского проекта, перспектив участия компании в модернизации тепловых станций на Дальнем Востоке, решений по Загорской ГАЭС, и, возможно, прогнозов по финансовым метрикам на 2018 год.
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