План санации Крайинвестбанка может быть утвержден осенью 

РНКБ, санирующий Крайинвестбанк, рассчитывает утвердить план его финансового оздоровления уже осенью, рассказал председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин. По его словам, сейчас документ проходит финальное согласование в ЦБ и АСВ.
Финансовое положение Крайинвестбанка ухудшилось в конце 2015 года. Тогда регулятор объявил о необходимости санации кредитной организации, выбрав для этой задачи РНКБ. Но фактически санатор не мог войти в капитал банка в течение 11 месяцев. Как сообщала газета «КоммерсантЪ», задержка была связана с разногласиями между РНКБ и регулятором — стороны не могли договориться о сумме, которая потребуется на оздоровление. ЦБ выделил Крайинвестбанку 19,1 млрд рублей на десять лет. В РНКБ считали, что на закрытие «дыры» потребуется не меньше 30 млрд
В июле стало известно, что АСВ выделил на санацию проблемной организации 29,7 млрд рублей. В РНКБ рассчитывают уложиться в эту сумму. «Понятно, что проблемы в любом бизнесе есть. Пока мы их решаем самостоятельно», — пояснил Якунин.
Продуктовый виджет
Ранее в ЦБ обещали пристальнее следить за санациями, которые проводятся по старой схеме другими игроками. ФКБС будет забирать на оздоровление те банки, санация которых будет признана неудовлетворительной, заявлял первый зампред регулятора Дмитрий Тулин. Подобный прецедент уже был с банком «Советский». Впервые кредитная организация попала на санацию три года назад, а в феврале этого года ее перевели под контроль ФКБС. Но в итоге 3 июля «Советский» лишился лицензии.
Финансовое положение Крайинвестбанка сейчас можно назвать устойчивым, считают в РНКБ. «Банк в прибыли, заработал за полугодие порядка 200 миллионов рублей, это притом, что он еще формирует резервы. 600 миллионов сформировал резервов для затыкания дыры. Будем чуть выше миллиарда ежегодно затыкать дырку постепенно, в течение плана санации, и при этом генерить прибыль сверх этого», — отметил Якунин.
Согласно отчетности на 1 августа, капитал Крайинвестбанка остается отрицательным на 3 млрд рублей. Чистая прибыль составляет почти 300 млн рублей, депозиты физлиц и корпоративных клиентов по сравнению с июлем выросли на 0,75% и 1,14% соответственно.
РНКБ занимает 46 место по размеру активов среди банков России (активы превышают 164 млрд рублей). Крайинвестбанк почти в три раза меньше — он находится на 92 строчке с активами на 57 млрд
Юлия КОШКИНА, Banki.ru
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