План санации Крайинвестбанка может быть утвержден осенью

РНКБ , санирующий Крайинвестбанк , рассчитывает утвердить план его финансового оздоровления уже осенью, рассказал председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин . По его словам, сейчас документ проходит финальное согласование в ЦБ и АСВ.

Финансовое положение Крайинвестбанка ухудшилось в конце 2015 года. Тогда регулятор объявил о необходимости санации кредитной организации, выбрав для этой задачи РНКБ. Но фактически санатор не мог войти в капитал банка в течение 11 месяцев. Как сообщала газета «КоммерсантЪ», задержка была связана с разногласиями между РНКБ и регулятором — стороны не могли договориться о сумме, которая потребуется на оздоровление. ЦБ выделил Крайинвестбанку 19,1 млрд рублей на десять лет. В РНКБ считали, что на закрытие «дыры» потребуется не меньше 30 млрд

В июле стало известно, что АСВ выделил на санацию проблемной организации 29,7 млрд рублей. В РНКБ рассчитывают уложиться в эту сумму. «Понятно, что проблемы в любом бизнесе есть. Пока мы их решаем самостоятельно», — пояснил Якунин.

Продуктовый виджет

Ранее в ЦБ обещали пристальнее следить за санациями, которые проводятся по старой схеме другими игроками. ФКБС будет забирать на оздоровление те банки, санация которых будет признана неудовлетворительной, заявлял первый зампред регулятора Дмитрий Тулин . Подобный прецедент уже был с банком «Советский» . Впервые кредитная организация попала на санацию три года назад, а в феврале этого года ее перевели под контроль ФКБС. Но в итоге 3 июля «Советский» лишился лицензии.

Финансовое положение Крайинвестбанка сейчас можно назвать устойчивым, считают в РНКБ. «Банк в прибыли, заработал за полугодие порядка 200 миллионов рублей, это притом, что он еще формирует резервы. 600 миллионов сформировал резервов для затыкания дыры. Будем чуть выше миллиарда ежегодно затыкать дырку постепенно, в течение плана санации, и при этом генерить прибыль сверх этого», — отметил Якунин.

Согласно отчетности на 1 августа, капитал Крайинвестбанка остается отрицательным на 3 млрд рублей. Чистая прибыль составляет почти 300 млн рублей, депозиты физлиц и корпоративных клиентов по сравнению с июлем выросли на 0,75% и 1,14% соответственно.

РНКБ занимает 46 место по размеру активов среди банков России (активы превышают 164 млрд рублей). Крайинвестбанк почти в три раза меньше — он находится на 92 строчке с активами на 57 млрд

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