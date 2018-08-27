«Россети» докапитализируют дочернюю «МРСК Северного Кавказа» на 4,7 млрд рублей

Докапитализация будет осуществлена для снижения долговой нагрузки. На эти цели будут направлены средства, которые «Россети» получили в 2016-2017 годах в виде дивидендных выплат от дочерних и зависимых обществ.

Доля «Россетей» в компании должна составить не менее 92%.

«Одобрить участие в ПАО «МРСК Северного Кавказа» путем приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по цене, определенной советом директоров «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с законодательством РФ, в количестве, обеспечивающем внесение в 2018 году денежных средств, полученных ПАО «Россети» в 2016-2017 годах от дочерних и зависимых обществ в виде дивидендных выплат, в уставный капитал «МРСК Северного Кавказа» в размере не более 4,7 млрд рублей в целях снижения долговой нагрузки «МРСК Северного Кавказа» (дополнительно), по итогам которого доля ПАО «Россети» в уставном капитале ПАО «МРСК Северного Кавказа» должна составить не менее 92%», — говорится в сообщении.