Ещё
«Россети» докапитализируют дочернюю «МРСК Северного Кавказа» на 4,7 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.58
78.15
78.45
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
75.58
–0.03 Золото
1205.30
+0.00 РТС
1075.86
+0.34
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1610
+0.0199
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

«Россети» докапитализируют дочернюю «МРСК Северного Кавказа» на 4,7 млрд рублей 

Rambler News Service 16 минут назад
Совет директоров «Россетей» одобрил докапитализацию дочерней компании «МРСК Северного Кавказа» на сумму до 4,7 млрд рублей, говорится в сообщении «Россетей».
Докапитализация будет осуществлена для снижения долговой нагрузки. На эти цели будут направлены средства, которые «Россети» получили в 2016-2017 годах в виде дивидендных выплат от дочерних и зависимых обществ.
Доля «Россетей» в компании должна составить не менее 92%.
«Одобрить участие в ПАО «МРСК Северного Кавказа» путем приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по цене, определенной советом директоров «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с законодательством РФ, в количестве, обеспечивающем внесение в 2018 году денежных средств, полученных ПАО «Россети» в 2016-2017 годах от дочерних и зависимых обществ в виде дивидендных выплат, в уставный капитал «МРСК Северного Кавказа» в размере не более 4,7 млрд рублей в целях снижения долговой нагрузки «МРСК Северного Кавказа» (дополнительно), по итогам которого доля ПАО «Россети» в уставном капитале ПАО «МРСК Северного Кавказа» должна составить не менее 92%», — говорится в сообщении.
Rambler News Service: последние новости
«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг банка «Возрождение» Акции «Манчестер Юнайтед» выросли до исторического максимума Fitch: большая часть банков Росси выдержит резкое падение курса рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен259
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару972
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник486
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение