Рубль ослабел после введения новых санкций

На открытии торгов курс доллара поднялся. В итоге он составил 67, 39 рубля, что на 29 копеек выше предыдущих данных.

Курс евро к рублю вырос на 21 копейку и на данный момент равен 78,16 рубля, пишет Известия. Отмечается, что в последнее время рубль находится под давлением санкционных действий. Сегодня вступили в силу новые санкции, введенные США в отношении России.

Ранее сообщалось, что 23 августа рубль упалдо рекордных с 2016 года значений. При этом доллар достиг наивысшего значения с начала года.

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