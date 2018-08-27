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Рубль ослабел после введения новых санкций
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Рубль ослабел после введения новых санкций 

РИА «ФедералПресс» 16 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На открытии торгов курс доллара поднялся. В итоге он составил 67, 39 рубля, что на 29 копеек выше предыдущих данных.
Курс евро к рублю вырос на 21 копейку и на данный момент равен 78,16 рубля, пишет Известия. Отмечается, что в последнее время рубль находится под давлением санкционных действий. Сегодня вступили в силу новые санкции, введенные США в отношении России.
Ранее сообщалось, что 23 августа рубль упалдо рекордных с 2016 года значений. При этом доллар достиг наивысшего значения с начала года.
Фото: pixabay.com
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