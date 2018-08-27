Биржи Европы растут на новостях о планах ФРС и прогрессе сделки США и Мексики

МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в понедельник растут после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и на фоне признаков прогресса в торговой сделке между США и Мексикой, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.09 мск французский индекс CAC 40 увеличивался на 0,39%, до 5453,6 пункта, немецкий DAX — на 0,46%, до 12451,83 пункта. Лондонская биржа закрыта в понедельник по случаю государственного праздника. В пятницу британский индекс FTSE 100 вырос к закрытию торгов на 0,19%, до 7577,49 пункта,

В пятницу Пауэлл выступил на международном банковском симпозиуме в американским Джексон-Хоуле. Глава регулятора подтвердил планы ФРС по дальнейшему повышению процентной ставки, которое будет постепенным во избежание рисков для экономики. В настоящий момент Пауэлл не видит угрозы слишком резкого скачка инфляции и перегрева экономики страны. На этом фоне инвесторы проявляли интерес к рисковым активам, в том числе на фондовых биржах. Позитив перекинулся и на европейские торги.

Кроме того, трейдеры отыгрывали позитивные новости о торговых переговорах между США и Мексикой. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что торговая сделка с Мексикой будет заключена в скором времени, сообщает агентство Рейтер . При этом главный переговорщик от будущего правительства Мексики Хесус Сиде (Jesus Seade) отметил, что вопрос о пошлинах на импорт автомобилей «практически решен» по итогам обсуждения темы с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

"Набольшими рисками, которые понижали рынок, были торговые войны, поэтому любое снижение рисков сфере торговли, например, переговоры по НАФТА или новости о попытках Трампа заключить торговые сделки, поддерживает рост акций", — приводит Рейтер мнение аналитика Banor SIM Анджело Меда (Angelo Meda). На этом фоне автомобильный сектор показал лучшую динамику в понедельник, поднявшись на 0,7%. Бумаги BMW дорожали на 1,75%, Volkswagen — на 1,24%, акции Daimler прибавили от 1%.

В аутсайдерах оказались бумаги американского производителя электромобилей Tesla, торгующиеся на немецкой бирже, которые подешевели почти на 5% после заявления главы компании Илона Маска об отказе от плана делистинга компании.