Китайский производитель роботов Ecovacs увеличил чистую прибыль на 29% в I полугодии

Москва, 27 августа — «Вести. Экономика». Китайская технологическая компания Ecovacs Robotics, наиболее известная разработкой бытовых роботов, представила свой первый полугодовой отчет после IPO, и результаты оказались намного лучше, чем ожидалось, сообщает Yicai.com.

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В первом полугодии операционный доход компании составил 2,523 млрд юаней ($370 млн), что на 28,32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подразделение по производству сервисных роботов обеспечило более половины выручки — 1,721 млрд юаней, что на 52,26% больше, чем годом ранее.

Чистая прибыль компании увеличилась на 28,68% в годовом выражении до 208 млн юаней.

Как отмечает заместитель генерального директора Ecovacs Robotics Ма Цзяньцзюнь, обнадеживающие результаты компании обусловлены успехами в области исследований и разработок и продаж, а также огромными перспективами рынка робототехники.

Инвестиции Ecovacs Robotics в исследования и разработки в первой половине 2018 года составили 90,26 млн юаней, что близко к показателю вложений за весь 2016 год.

В настоящее время исследованиями и разработками в Ecovacs Robotics занимаются более 600 человек. Исследования, в частности, охватывают сенсорные технологии, алгоритмы, большие данные и Интернет вещей.

Ecovacs провела привлекла 1,16 млрд юаней в рамках размещения акций на Шанхайской фондовой бирже 28 мая.