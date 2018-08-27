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Китайский производитель роботов Ecovacs увеличил чистую прибыль на 29% в I полугодии
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Китайский производитель роботов Ecovacs увеличил чистую прибыль на 29% в I полугодии 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 27 августа — «Вести. Экономика». Китайская технологическая компания Ecovacs Robotics, наиболее известная разработкой бытовых роботов, представила свой первый полугодовой отчет после IPO, и результаты оказались намного лучше, чем ожидалось, сообщает Yicai.com.
Фото: Wikimedia Commons
В первом полугодии операционный доход компании составил 2,523 млрд юаней ($370 млн), что на 28,32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Подразделение по производству сервисных роботов обеспечило более половины выручки — 1,721 млрд юаней, что на 52,26% больше, чем годом ранее.
Чистая прибыль компании увеличилась на 28,68% в годовом выражении до 208 млн юаней.
Как отмечает заместитель генерального директора Ecovacs Robotics Ма Цзяньцзюнь, обнадеживающие результаты компании обусловлены успехами в области исследований и разработок и продаж, а также огромными перспективами рынка робототехники.
Инвестиции Ecovacs Robotics в исследования и разработки в первой половине 2018 года составили 90,26 млн юаней, что близко к показателю вложений за весь 2016 год.
В настоящее время исследованиями и разработками в Ecovacs Robotics занимаются более 600 человек. Исследования, в частности, охватывают сенсорные технологии, алгоритмы, большие данные и Интернет вещей.
Ecovacs провела привлекла 1,16 млрд юаней в рамках размещения акций на Шанхайской фондовой бирже 28 мая.
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