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Эксперт спрогнозировал курс рубля до конца года
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Эксперт спрогнозировал курс рубля до конца года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российская валюта при сохранении текущего внешнего фона до конца года может укрепиться до уровня 64-65 рублей за доллар, считает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрий Полевой.
Курс российского рубля резко снизился в начале августа на фоне новостей о потенциальных новых санкциях США против РФ. Однако к концу текущего месяца, после того как ЦБ заявил о приостановке покупок валюты в рамках бюджетного правила, рубль начал немного укрепляться. Во вторник доллар торгуется около 67,5 рублей, евро — чуть выше 79 рублей. Очередной пакет санкций США против РФ вступил в силу в понедельник.
По словам эксперта, ключевыми факторами для курса рубля до конца года остаются мало предсказуемые внешние угрозы. «Если предполагать, что внешний фон останется таким же, как сейчас, то наши оценки (исходя из текущих рыночных параметров или прогноза платежного баланса) указывают на возможность укрепления курса рубля до уровней 64-65 рублей за доллар», — сказал Полевой РИА Новости.
Если же реализуются какие-то из основных внешних рисков, то предсказать краткосрочную реакцию курса рубля довольно сложно: для этого надо понимать, как будут реагировать не только иностранные портфельные инвесторы, но и бизнес, работающий в России, и население.
"Что можно сказать с несколько большей определенностью, так это то, что за любой краткосрочной негативной реакцией рубля должен последовать возврат к более фундаментально-обоснованным уровням, поскольку будет происходить подстройка и текущего, и финансового счета к новым курсовым соотношениям", — заключил Полевой.
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