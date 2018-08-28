«АЛРОСА» выплатит промежуточные дивиденды

Москва, 28 августа — «Вести. Экономика». Наблюдательный совет "АЛРОСА" принял решение рекомендовать дивиденды по результатам первого полугодия в размере 5,93 рубля на акцию, сообщила компания.

Чистая прибыль АК «АЛРОСА» по МСФО по итогам первых 6 месяцев выросла на 19% до 58,3 млрд руб., свободный денежный поток вырос на 23% до 62 млрд руб.

На выплату будет направлено 43,674 млрд руб., что составляет 5,93 рубля на акцию, или 70% от свободного денежного потока (FCF).

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года 43,674 млрд руб., что эквивалентно дивидендным платежам в размере 5,93 рубля на акцию", — сообщила компания.

Ранее компания начисляла только финальные дивиденды по итогам года. Дивиденды за 2017 г. составили более 38,5 млрд руб., или по 5,24 рубля на акцию.

Новая редакция дивидендной политики АК «АЛРОСА» утверждена 6 августа 2018 г. Теперь периодичность дивидендных выплат — 2 раза в год Выплаты осуществляются дважды в год — за 1-е полугодие и за 12 месяцев года за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 1-е полугодие.

В соответствии с новой дивидендной политикой в качестве базы расчеты дивидендов используется свободный денежный поток (FCF), который учитывает денежный поток от операционной деятельности после вычета суммы инвестиций (капитальных вложений) в основное производство.

В зависимости от значения коэффициента «Чистый долг/EBITDA» наблюдательный совет рекомендует следующие показатели выплаты дивидендов:

● Более 100%: если коэффициент «Чистый долг/EBITDA» ниже значения 0х, рекомендуемая сумма годовых дивидендов составит более 100% от суммы свободного денежного потока за отчетный период;

● От 70% до 100%: если коэффициент «Чистый долг/EBITDA» находится в интервале 0,0х — 1,0х, рекомендуемая сумма годовых дивидендов составит от 70% до 100% от суммы свободного денежного потока за отчетный период;

● От 50% до 70%: если коэффициент «Чистый долг/EBITDA» находится в интервале 1,0х — 1,5х, рекомендуемая сумма годовых дивидендов составит от 50% до 70% от суммы свободного денежного потока за отчетный период.

В случае если текущее и прогнозное значение коэффициента «Чистый долг/EBITDA» не превышает уровень 1,5х, выплачивается минимальный уровень дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за отчетный период.

Акционерная компания «АЛРОСА» — один из мировых лидеров в области разведки, добычи и реализации алмазов, производства бриллиантов.