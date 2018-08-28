Ещё
«АЛРОСА» выплатит промежуточные дивиденды
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.50
$
67.74
79.08
79.25
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
76.36
–0.29 Золото
1209.80
–0.28 РТС
1083.73
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1716
+0.0372
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

«АЛРОСА» выплатит промежуточные дивиденды 

Вести Экономика 51 минуту назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 28 августа — «Вести. Экономика». Наблюдательный совет "АЛРОСА" принял решение рекомендовать дивиденды по результатам первого полугодия в размере 5,93 рубля на акцию, сообщила компания.
Чистая прибыль АК «АЛРОСА» по МСФО по итогам первых 6 месяцев выросла на 19% до 58,3 млрд руб., свободный денежный поток вырос на 23% до 62 млрд руб.
На выплату будет направлено 43,674 млрд руб., что составляет 5,93 рубля на акцию, или 70% от свободного денежного потока (FCF).
"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года 43,674 млрд руб., что эквивалентно дивидендным платежам в размере 5,93 рубля на акцию", — сообщила компания.
Ранее компания начисляла только финальные дивиденды по итогам года. Дивиденды за 2017 г. составили более 38,5 млрд руб., или по 5,24 рубля на акцию.
Новая редакция дивидендной политики АК «АЛРОСА» утверждена 6 августа 2018 г. Теперь периодичность дивидендных выплат — 2 раза в год  Выплаты осуществляются дважды в год — за 1-е полугодие и за 12 месяцев года за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 1-е полугодие.
В соответствии с новой дивидендной политикой в качестве базы расчеты дивидендов используется свободный денежный поток (FCF), который учитывает денежный поток от операционной деятельности после вычета суммы инвестиций (капитальных вложений) в основное производство.
В зависимости от значения коэффициента «Чистый долг/EBITDA» наблюдательный совет рекомендует следующие показатели выплаты дивидендов:
● Более 100%: если коэффициент «Чистый долг/EBITDA» ниже значения 0х, рекомендуемая сумма годовых дивидендов составит более 100% от суммы свободного денежного потока за отчетный период;
● От 70% до 100%: если коэффициент «Чистый долг/EBITDA» находится в интервале 0,0х — 1,0х, рекомендуемая сумма годовых дивидендов составит от 70% до 100% от суммы свободного денежного потока за отчетный период;
● От 50% до 70%: если коэффициент «Чистый долг/EBITDA» находится в интервале 1,0х — 1,5х, рекомендуемая сумма годовых дивидендов составит от 50% до 70% от суммы свободного денежного потока за отчетный период.
В случае если текущее и прогнозное значение коэффициента «Чистый долг/EBITDA» не превышает уровень 1,5х, выплачивается минимальный уровень дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за отчетный период.
Акционерная компания «АЛРОСА» — один из мировых лидеров в области разведки, добычи и реализации алмазов, производства бриллиантов.
Вести Экономика: последние новости
Лондонский суд снял арест с акций банка "Возрождение" Инвесторы не верят в цифровой ретейл. Walmart понимает бедных американцев лучше, чем Amazon Рынок акций: смягчение внешнего фона
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен287
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару987
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник490
Россия решила напугать США рублем39
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение