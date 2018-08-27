Акции «Сафмар финансовые инвестиции» растут почти на 12,6% на корпоративных новостях

МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Малоликвидные акции «Сафмар финансовые инвестиции» усилили рост и дорожают более чем на 12% на корпоративных новостях, в частности, отыгрывая сообщение о том, что сделка по приобретению российских магазинов Media Markt может быть закрыта в ближайшие дни или в начале сентября.

К 16.29 мск акции «Сафмар финансовые инвестиции» росли на 12,55% — до 7,156 тысячи рублей. При этом индекс Мосбиржи поднимался на 1%, следует из данных торгов Московской биржи

Немецкая компания Ceconomy в июне сообщила, что подконтрольная ей Media-Saturn-Holding договорилась о покупке 15% акций "М. Видео" у группы «Сафмар» Михаила Гуцериева . Одновременно Ceconomy передаст «Сафмар» российскую сеть Media Markt — она перейдет к группе «М. Видео-Эльдорадо» (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники «М. Видео» и «Эльдорадо», входят в «Сафмар»). Магазины Media Markt будут переформатированы в «М. Видео» и «Эльдорадо», немецкий бренд сохранять не планируется.

Как сообщил ранее в понедельник главный исполнительный директор группы «М. Видео-Эльдорадо» Энрике Фернандес , сделка по приобретению российских магазинов Media Markt может быть закрыта в ближайшие дни или в начале сентября. Группа планирует переформатировать 42 магазина Media Markt в порядка 60 магазинов «М. Видео» и «Эльдорадо».

"Они (акции «Сафмар Финансовые инвестиции») стремительно восстановились в среднюю часть своего четырехмесячного диапазона на фоне новости о том, что «Группа Сафмар» может закрыть ранее объявленную сделку по покупке торговой сети MediaMarkt в начале сентября. Позднее это приобретение будет слито в одно юридическое лицо с уже объединенными конкурирующими сетями «Эльдорадо» и «М. Видео», — комментирует Виталий Манжос из ИК «Алго Капитал».

"Как мы видим, классические положения экономической теории находят свое подтверждение и в реальной жизни. Когда-то хаотичный сектор розничной торговли за два десятка лет пережил стадии укрупнения и создания ограниченного количества федеральных сетей. А теперь на нем начинают просматриваться признаки монополизации", — добавляет аналитик.